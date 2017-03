Cơ quan chức năng kiểm tra một nhà dân ở Nghệ An thì phát hiện 5 con hổ vằn Đông Dương bị chết trong trình trạng ướp đông.

Ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu ( Nghệ An ) xác nhận, đơn vị vừa mới phối hợp với lực lượng trinh sát của Phòng 7 (Phòng phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực miền Trung - Tây nguyên) thuộc C74 - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát MT (Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công vụ chuyên cung cấp động vật hoang dã, theo tin tức trên báo Tiền Phong.

5 cá thể hổ đã được mổ lấy nội tạng và đông lạnh. Ảnh: Tiền Phong.

Vào lúc 12h trưa 20/3, các trinh sát phòng 7 kết hợp công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ ập vào nhà ông Cao Xuân Toàn (trú xóm 3, Diễn Lân, Diễn Châu, Nghệ An), phát hiện 5 con hổ vằn Đông Dương bị chết trong trình trạng ướp đông, theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các con hổ này đã bị mổ lấy nội tạng nhưng vẫn còn nguyên da với trọng lượng bình quân mỗi con từ 100 đến 150 kg.

Hiện các lực lượng chức đăng đang tiến hành khám xét, lập biên bản tang vật vụ việc.

Công Danh (tổng hợp theo báo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)