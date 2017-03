Trưa 20/3, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 5 cá thể hổ vằn đông lạnh trong hầm đá tại một nhà dân ở Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 12 h trưa nay (20/3), lực lượng phòng chống buôn lậu, Bộ công an (khu vực Tây Nguyên) đã phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An khám xét tại nhà Cao Xuân Toàn (trú xóm 3, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) và phát hiện 5 con hổ vằn Đông Dương bị chết trong trình trạng ướp đông.

Công an đã xác định Toàn là một trong những “đậu nậu” thu gom cá thể hổ để cung cấp cho các lò nấu cao trên địa bàn và khu vực phía Bắc.

Một cá thể hổ được phát hiện

Tại thời điểm phát hiện, 5 con hổ vằn Đông Dương bị chết trong trình trạng đã bị mổ lấy nội tạng nhưng vẫn còn nguyên da với trọng lượng bình quân mỗi con từ 100 đến 150 kg.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét và lập biên bản tang vật vụ việc.

Hồng Vân