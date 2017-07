Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được mã tấu, 2 khẩu súng ngắn nghi là của bảo vệ quán karaoke.

Quán karaoke Kington, nơi xảy ra vụ hỗn chiến.

Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke Kington, ngày 22/7, Công an H.Hóc Môn cho biết, vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke này khiến 2 người thiệt mạng. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ở Q.Gò Vấp) và Phạm Duy Thành (33 tuổi, ở Q.12). Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được mã tấu, 2 khẩu súng ngắn nghi là của bảo vệ quán karaoke, 16 người liên quan bị đưa về trụ sở công an.

Trước đó, chiều 21/7, một nhóm khách vào quán karaoke KingTon trên hương lộ 80B thuộc xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM để hát thì xảy ra mâu thuẫn với bảo vệ của quán dẫn đến hỗn chiến.

Hậu quả vụ hỗn chiến trong quán karaoke KingTon làm Nguyễn Đức Bản và Phạm Duy Thành bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lê Nghĩa