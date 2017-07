Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 đối tượng tàng trữ và sử dụng súng AK trái phép.

Sáng 24-7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra tại khu vực 656 và 657 ở vùng giáp ranh biên giới Việt-Lào thuộc địa phận xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 2 đối tượng đi bẫy thú, trong đó có 1 đối tượng vác súng AK trên vai.

Bộ đội biên phòng nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ được 2 đối tượng. Qua kiểm tra ban đầu, loại súng các đối tượng sử dụng là súng tiểu liên AK-47. Loại súng này được sử dụng trong quân đội nên lực lượng biên phòng đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở để điều tra.

5 viên đạn trong hộp tiếp đạn được lực lượng chức năng thu giữ từ 2 đối tượng

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Mai (53 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (45 tuổi), đều trú tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới, là 2 anh em ruột.

Đại úy Lê Bá Hùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Nhâm cho biết, cùng với súng tiểu liên AK-47, cơ quan chức năng còn thu giữ hộp tiếp đạn 5 viên.

Hai đối tượng khai nhận, quá trình đi bẫy kẹp thú rừng trong rừng trước đó đã nhặt được khẩu súng AK bọc trong túi ni-lon cùng hộp đạn 10 viên. Cả hai quyết định giấu súng ở trong rừng và cứ mỗi lần đi săn là lấy ra sử dụng.

Hai đối tượng Mạnh và Mai tại trụ sở Đồn Biên phòng Nhâm

Đến thời điểm bị bắt, Mai khai đã sử dụng bắn 3 lần, số lượng đạn còn lại 5 viên và 1 viên chuẩn bị lên nòng. Các đối tượng khai, mục đích tàng trữ súng là để săn bắn thú rừng và sau khi sử dụng thì cất giữ súng ở trong rừng.

Cũng theo Đại úy Lê Bá Hùng, trong 2 đối tượng bị bắt giữ thì Mai từng có 4 năm đi bộ đội. Mai biết rõ việc tàng trữ súng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Sau khi khởi tố vụ án, Đồn Biên phòng Nhâm đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện A Lưới.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện A Lưới chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý xử lý.

BĐBP bàn giao tang vật cùng các đối tượng tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép cho Công an

* Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, đồng thời khởi tố các bị can Huỳnh Tấn Long (SN 1975), Hoàng Xuân Giang (1986), cùng trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trần Ngà (1982), Nguyễn Thị Mỹ Thuận (SN 1984, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Được biết, các đối tượng trên đã tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép 7,3kg thuốc nổ có nguồn gốc từ phế liệu chiến tranh để sử dụng vào việc đánh bắt cá.

VĂN THẮNG