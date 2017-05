Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 với chủ đề: "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp" đã diễn ra sáng 18/5, tại Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 29 - CT/TW ngày 18/9/2013; triển khai hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động với nhiều nội dung, chính sách mới, năm 2017, Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ chính thức được nâng tầm, trở thành Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này.

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tập trung huy động các nguồn lực để đa dạng các hình thức huấn luyện, xây dựng các cơ sở đào tạo, huấn luyện chất lượng; xây dựng các giải pháp, mô hình điển hình đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động để nhân rộng trong cả nước.

Tình trạng công nhân thiếu mũ bảo hiểm, không sử dụng găng tay, kính hàn khi lao động. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục triển khai các chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp; các vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phải bị xử lý nghiêm khắc. Người lao động cần chủ động chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; chủ động trang bị, trau dồi các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn. Cần xem xét công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong mọi quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh bằng những hành động, giải pháp cụ thể trong công việc hàng ngày. Không nên vì mục tiêu kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sức khỏe và tính mạng của người lao động - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ 1-31/5/2017, tập trung vào các nhóm hoạt động lớn, như: tổ chức các hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động. Các Bộ, ngành, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về an toàn vệ sinh lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; hạn chế đến mức thấp nhất để không xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng trong Ngày phát động và trong Tháng phát động…

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương đã trao cờ luân lưu cho Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ II - năm 2018.

Trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra triển lãm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp uy tín về đào tạo, trang cấp các thiết bị bảo hộ lao động, máy móc đo kiểm môi trường, huấn luyện an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Phúc Hằng (TTXVN)