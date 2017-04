Sáng 6/4, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2017 đã diễn ra họp báo công bố “Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017”.

Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức với quy mô toàn quốc ở 6 nghề: Nghề Hướng dẫn viên du lịch, Nghề Bếp - nấu ăn, Nghề Phục vụ phòng/buồng, Nghề Pha chế - Bartender, Nghề Lễ tân khách sạn và Nghề Phục vụ nhà hàng.

Phát biểu tại buổi họp báo, GS.TS Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (VITEA) cho biết, Hội thi nhằm tôn vinh người lao động các nghề trong ngành du lịch, khơi nguồn cảm hứng lao động sáng tạo cho đội ngũ người làm nghề du lịch, có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm việc nâng cao tay nghề. Hội thi góp phần khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của đội ngũ lao động ngày du lịch trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước xây dựng du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Họp báo công bố “Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017

Theo Ban tổ chức, thí sinh dự thi là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 55 tuổi, đã hoặc đang làm việc trong ngành Du lịch ở một trong 6 lĩnh vực nghề được tổ chức thi, bao gồm các nghề: Nghề Hướng dẫn viên du lịch, Nghề Bếp - nấu ăn, Nghề Phục vụ phòng/buồng, Nghề Pha chế - Bartender, Nghề Lễtân khách sạn và Nghề Phục vụ nhà hàng. Thí sinh dự thi phải có xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc hình thức khác chứng minh đã hoặc đang làm việc trong ngành Du lịch.

Vòng sơ tuyển của cuộc thi được tổ chức từ ngày 2/4/2017 đến 30/6/2017 tại các địa phương trên toàn quốc. Thí sinh thi sơ tuyển vào vòng thi bán kết phải do Sở VHTTDL hoặc Sở Du lịch hoặc Hiệp hội Du lịch tại các địa phương tuyển chọn bằng hình thức hội thi hoặc xét tuyển. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi lý thuyết, thực hành kỹ năng nghề và phần thi sáng tạo, năng khiếu nghề nghiệp. Đối với thí sinh đăng ký trực tiếp sẽ được Hội đồng sơ tuyển xét tuyển từ ngày 1/7/2017 đến 8/7/2017, cách thức sơ tuyển sẽ được BTC thông báo trực tiếp cho các thí sinh.

Dự kiến, vòng bán kết của cuộc thi sẽ được tổ chức từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9, chia theo từng khu vực phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017 tại Hà Nội.

Điều đặc biệt, trong phần thi nghề bếp, với chủ đề Ẩm thực Việt Nam, hội thi nghề bếp tập trung vào các món ăn của Việt Nam. Thí sinh sẽ được rút thăm ngẫu nhiên để chuẩn bị cho món ăn của mình. Trong phần thi nghề Hướng dẫn viên Du lịch, chủ đề hội thi năm nay là Du lịch Việt Nam, hội thi mong muốn truyền tải thông điệp hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp trước iên cần nắm vững kiến thức du lịch Việt Nam để có thể phục vụ tốt nhất cho khách. Ở phần thi nghề lễ tân, từ vòng bán kết, thí sinh sẽ phải trải qua một phần thi bằng tiếng Anh. Thí sinh lọt vào vòng bán kết phần thi nghề pha chế sẽ cùng tham gia “Đêm hội Bartender”, mở cửa cho tất cả khách tham quan thưởng thức…

Tất cả thí sinh được vào vòng chung kết sẽ được tham gia huấn luyện nâng cao kỹ năng nghề và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp do VITEA tổ chức. Những đơn vị, doanh nghiệp có thí sinh vào vòng bán kết sẽ được mời tham gia tọa đàm giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN - MRA - TP do VITEA phối hợp cùng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á tổ chức. Thí sinh vào vòng chung kết sẽ trở thành hội viên danh dự của VITEA và được mời tham dự các hoạt động cộng đồng cùng VITEA trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch.

Thông tin chi tết về hội thi và thể lệ hội thi được đăng tải trên website www.vietnamtourismskills.comhoặc vitea.vn.