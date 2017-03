Chiều 17/3 tại trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát động Cuộc thi viết “Thư gửi Người thân” trong các Liên đội trường học trong toàn tỉnh. Gần 800 em học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm tham dự chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phan Kỳ phát động cuộc thi viết “Thư gửi người thân”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 4 phút trôi qua có 1 trẻ em mất đi mạng sống trên thế giới vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông (TNGT) là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu (khoảng 50%) gây tử vong cho tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Trước thực trạng đó, thời gian qua, tổ chức Đoàn - Đội và ngành Giáo dục & Đào tạo các cấp đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hoạt động thiết thực cùng với các sở, ngành liên quan để góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông nói chung và TNGT cho trẻ em nói riêng.

Cuộc thi viết “Thư gửi người thân” với mong muốn để các em viết thư gửi cho người thân trong gia đình kể về một câu chuyện, nêu tấm gương về một hành động tham gia giao thông an toàn hoặc trình bày ước muốn, nguyện vọng của các em về một xã hội giao thông an toàn hay qua lá thư các em muốn gửi lời nhắc nhở đến bố mẹ, người thân trong gia đình thực hiện tốt các luật ATGT, không uống rượu bia khi tham gia giao thông để đảm an toàn tính mạng, hạnh phúc cho gia đình và cho các em. Cuộc thi sẽ được triển khai đến hết tháng 4 năm 2017. Đối tượng tham gia là thanh thiếu nhi có độ tuổi từ 7 đến 15 (từ lớp 2 đến lớp 9) đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phan Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp bộ Đoàn, Đội, gia đình phối hợp thực hiện tốt các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ em; các bậc phụ huynh hãy thực hiện tốt văn hóa giao thông, hướng dẫn trẻ em tham gia giao thông an toàn.

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi của học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh.

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, em Hoàng Thị Linh Đan - Lớp 9.5, trường THCS Lê Văn Thiêm, thay mặt cho các bạn học sinh, đội viên, nhi đồng trong toàn tỉnh bày tỏ quan điểm, mong muốn của mình đến với gia đình, người thân và toàn xã hội hãy thực hiện tốt Luật An toàn giao thông, hãy tham gia giao thông có văn hóa và bằng cả trái tim của mình. Đồng thời kêu gọi các bạn học sinh, đội viên, nhi đồng tích cực hưởng ứng tham gia tốt cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, gần 800 em học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm đã được đại diện Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông và đại diện xe máy điện Phú Tài hướng dẫn kỹ năng lái xe đạp điện an toàn.

Đồng chí Diệp Xuân Quyền - Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh phổ biến pháp luật giao thông cho các em học sinh.

Nhân viên xe máy điện Phú Tài hướng dẫn kỹ năng lái xe đạp điện an toàn cho các em.

Minh Thùy - Bùi Liên