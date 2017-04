Phó phòng Nông nghiệp kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn dùng súng nhựa dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn dùng súng nhựa dọa dân bị phạt 7,5 triệu đồng.

Zing.vn đưa tin, chiều qua 17/4, Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) họp và thống nhất phạt hành chính 7,5 triệu đồng, kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn vì hành vi được cho là dọa dân bằng súng nhựa.

Theo đó, huyện ủy Tri Tôn cho rằng đây là hành động được cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực. "UBND huyện Tri Tôn sẽ ra quyết định xử phạt ông Tuấn về hành vi thiếu chuẩn mực này. Nơi đây sẽ đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tuấn", một cán bộ có trách nhiệm nói - theo Thanh Niên.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 17/3, khi một số người dân đến câu cá tại hồ Soài Chếck, ông Tuấn trên đường đi dự đám cưới về, có uống rượu, ghé ngang hồ thấy mọi người câu cá nên lại xua đuổi và xảy ra cãi vã.

Bất ngờ, ông Tuấn móc từ túi quần ra khẩu súng bắn bằng đạn cao su bắn vào ngón út chân trái của người câu cá. Sự việc được các thanh niên quay video, tung lên mạng.

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang), cho biết: “Ông Mai Thanh Tuấn –Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Trưởng trạm thủy lợi huyện Tri Tôn, đã đến Công an huyện giao nộp khẩu súng dùng dọa người dân vào ngày 17/3, như clip đăng tải trên mạng".

H. Nam (Tổng hợp)