Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phạt mỗi người 1,7 triệu, tước bằng 2 tháng đối với 4 lái xe chở rác đi vào đường buýt nhanh.

Trước đó, 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau chạy vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT (đoạn Tố Hữu - Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, xe BKS 29C-731.64 do tài xế Nguyễn Quang Long (SN 1986, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) có GPLX hạng D điều khiển; xe 29C-765.40 do tài xế Lê Tiến Thao (SN 1982, ở xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) có GPLX hạng C điều khiển; 29C-724.09 do tài xế Đỗ Mạnh Cường (SN 1988, ở phường Phú La, quận Hà Đông) có GPLX hạng D điều khiển; xe 29C-458.70 do tài xế Cao Đức Long (SN1974, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) có GPLX hạng C điều khiển.

Tài xế Cao Đức Long ký biên bản vi phạm sáng 13/4

Sau khi xác nhận 4 ô tô chở rác của xí nghiệp vi phạm, ông Lê Văn Phong đã yêu cầu cả 4 tài xế có tên trên đến đội trụ sở Đội CSGT số 7 để giải quyết vi phạm.

Thượng úy Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết, Đội CSGT số 7 đã lập biên bản cả 4 xe ô tô chở rác với 2 lỗi: Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định và Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định.

Với lỗi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định sẽ bị xử phạt 800.000-1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng.

Lỗi điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”, bị phạt tiền từ 500.000-1.000.000 đồng.

“Với 2 lỗi trên, mỗi tài xế điều khiển xe rác vi phạm bị xử phạt 1.750.000 đồng và tước GPLX 2 tháng”, Thượng úy Đặng Chiến Lĩnh thông tin.

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, ngoài việc lập biên bản xử lý đối với lái xe vi phạm, Đội CSGT số 7 tiếp tục yêu cầu trực tiếp ông Lê Văn Phong, Giám đốc Xí nghiệp vận tải ký cam kết đảm bảo ATGT và chấp hành nghiêm các qui định của thành phố trong quá trình vận chuyển, thu gom rác lưu thông phương tiện trên địa bàn.

Nhị Tiến