Chính Bảo Thanh cũng không ngờ chồng lại có phản ứng như vậy khi xem cô đóng cảnh nóng với Anh Dũng trong phim Sống chung với mẹ chồng.

Sinh năm 1990 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, năm 8 tuổi, Bảo Thanh có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Vào Nam ra Bắc. Năm 11 tuổi, Bảo Thanh nhận được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong LHP Việt Nam lần thứ 13 cho vai diễn đầu tay. Cô từng nhận giải Cánh Diều Vàng nhờ vai diễn trong Người chồng điên.

Là diễn viên nên chuyện phải đóng cảnh thân mật, giường chiếu với đồng nghiệp nam là bình thường. Bảo Thanh cũng không ngoại lệ. Dù đã có chồng và con nhưng Bảo Thanh luôn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, không ngần ngại đóng những cảnh quay nóng bỏng.

Bảo Thanh và Anh Dũng trong cảnh giường chiếu nóng bỏng

Trong một bài trả lời phỏng vấn với Zing cách đây không lâu, Bảo Thanh tự hào khoe về ông xã: “Ông xã tôi rất tâm lý. Khi quay phim ở Hà Nội, tôi thường rủ anh đi cùng. Anh đi để biết về môi trường, đặc thù công việc của vợ. Có lần tôi đưa anh ấy đi đúng hôm trong lịch quay có phân đoạn hôn nhau. Khi ấy, tôi không thể tập trung quay, chỉ sợ anh ấy trực tiếp thấy tôi hôn bạn diễn sẽ cảm thấy tức giận hay ghen tuông. Lúc sau, tôi hỏi: 'Anh thấy sao?', ông xã chỉ trả lời: 'Anh thấy bình thường. Em đóng phim chứ có phải thật đâu'. Cả đoàn được trận cười nghiêng ngả. Tôi thấy, anh ấy cũng bản lĩnh đấy chứ (cười)”.

Bảo Thanh thường xuyên rủ chồng đến phim trường xem mình diễn xuất, song chính điều này khiến đồng nghiệp nam cảm thấy khó xử. Thậm chí, Anh Dũng phải thừa nhận rằng anh cảm thấy rất căng thẳng vì sợ chồng Bảo Thanh ghen mỗi khi diễn cảnh thân thiết với cô.

Bên cạnh đó, Anh Dũng hé lộ: “Chồng Bảo Thanh làm công an nên thường xuyên có súng trong người, không may mà anh ấy ghen quá tôi sợ bị bắn”.

Chồng Bảo Thanh tên Đức Thắng và hiện làm công an. Do đặc thù nghề nghiệp nên Đức Thắng sở hữu thân hình khá rắn chắc và cao ráo.

Hai vợ chồng Bảo Thanh không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật giữa chốn đông người.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Bảo Thanh. Khi chia sẻ về chồng, Bảo Thanh hạnh phúc viết: “Người ta nói thuận vợ thuận chồng, gì nữa nhỉ. Em chả cần giàu sang, em chỉ cần mình nắm tay nhau vượt qua sóng gió như lời hứa thôi. Còn tiền thì kiếm được tới đâu tiêu tới đó. Đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy chỉ yêu thương và tận hưởng”.

“Lấy chồng và sinh con đều do duyên số, là của trời cho. Trong cuộc đời, có nhiều điều xảy ra rất bất ngờ và trùng hợp, tôi cũng không lý giải được nên chỉ lặng yên đón nhận. Từ ngày có con, cuộc đời tôi bước sang trang mới, mọi chuyện thay đổi chóng mặt và vận may trong sự nghiệp cứ thế kéo đến. Tôi cho rằng đó là ông trời ưu ái cho mình”, Bảo Thanh tâm sự về lý do kết hôn khi còn rất trẻ.

Chủ cửa hàng tập hóa cho thấy sữa True Milk bị phồng, kết tủa, mùi chua:

Phở Đặc Biệt, Kelbin Lei, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn bị 'ném đá' vì làm clip chế giễu Jessica (SNSD) ở Influence Asia 2017 :