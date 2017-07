Sau 2/3 chặng đường ở The Face, Phan Ngân là một trong 6 gương mặt sáng giá nhất cuộc thi. Dù vậy, người đẹp team Lan Khuê cũng có nỗi lòng riêng, có những chia sẻ không biết nói cùng ai...

- Phan Ngân có cảm giác như thế nào trong lần đầu tiên vào vòng loại?

- Cảm giác vào phòng loại không vui chút nào hết. Dù em tự tin mình làm tốt hơn và nghĩ mình sẽ được ở lại nhưng thật ra xác suất chị Thùy loại team em rất cao. Em tin chị Thùy vẫn còn một chút gì đó công tâm. Dù sao, khi mình làm tốt và vào phòng nguy hiểm sẽ dễ chịu hơn mình làm không tốt.

- Ở tập 5, Phan Ngân cũng từng suýt phải vào phòng loại thay Mỹ Nhân. Khi thấy Mỹ Nhân ra về, lúc đó bạn có tâm trạng như thế nào ?

- Khi thấy Mỹ Nhân bị loại, em rất buồn. Em từng nghĩ có thể team mình thua thử thách đó là do lỗi của em. Bởi vì ở tập đó em bị xuống tinh thần rất nhiều vì một số chuyện riêng cũng như cảm giác hụt hẫng nhiều thứ. May là chị Khuê rất tâm lý. Chị dặn đi dặn lại tụi em thua mình cũng đã thua rồi. Thất bại ấy không phải do lỗi của ai hết. Sự ra về của Mỹ Nhân cũng là động lực để em và Tú Hảo, những thí sinh ở lại cuộc chơi tập trung hơn.

- Phan Ngân nghĩ sao về quyết định xin rời khỏi cuộc thi của Trúc Anh?

- Cũng khó nói. Mỗi người sẽ có cách giải quyết vấn đề riêng. Ngày trước, em từng nhận một “job” làm mẫu ảnh cả ngày. Trước khi vào set chụp, em nhận được cuộc điện thoại báo mẹ bị tai nạn, phải chuyển từ bệnh viện ở quê lên Sài Gòn. Nghe tin, em thực sự rất sốc nhưng vì công việc của cả ekip, mình không thể bỏ được. Em đã xin làm xong sớm để trưa đó đưa mẹ vào nhập viện. Trong khoảng thời gian chờ mẹ chuyển viện em vẫn làm việc. Em nghĩ quan trọng mình có giữ được bình tĩnh hay không. Nếu như mình suy sụp ngay lúc đó thì vừa không giải quyết được gì lại không chuyên nghiệp. Trúc Anh nhỏ hơn em một tuổi nhưng em cảm thấy Trúc Anh còn rất ngây thơ và có lẽ vì thế mà em ấy không chịu nổi áp lực. Em thì “lì” hơn nhiều.

- Giả sử Trúc Anh không xin rút, bạn nghĩ Hoàng Thùy sẽ loại ai?

- Trong phòng loại, chị Thùy có khen em nhỉnh hơn Trúc Anh. Vì thế em nghĩ, nếu đưa ra quyết định, chị Thùy sẽ giữ em lại. Em tự tin rằng mình làm tốt hơn Trúc Anh. Dù cho ngày hôm đó, Trúc Anh không xin rút thì em vẫn là người ở lại cuộc chơi.

- Là một người có tính cách khá trầm, Phan Ngân chắc hẳn đã từng gặp không ít khó khăn khi tham gia The Face?

- Đi thi The Face, em còn rất non. Em cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Em cũng không chơi thân với bất kì ai trong The Face. Trong quá trình tập luyện, người mà em trò chuyện và chia sẻ nhiều nhất là chị Như. Tuy vậy, sau khi bị chia team, hai chị em không còn nói chuyện nhiều nữa.

Những ngày tháng ở Nhà chung, có lúc em cảm thấy rất hụt hẫng. Mỗi sáng thức dậy, em cố gắng nhưng không ai nhìn thấy được điều đó. Cảm giác như mọi người không đánh giá đúng thực lực của em. Lúc đó em bị “down mood” rất nhiều. Em cũng từng có suy nghĩ thi cho có rồi đi về. Chỉ sau khi gặp mẹ ở tập 7, em mới lấy lại động lực chiến đấu. Giờ suy nghĩ lại, em thấy hối hận rất nhiều. The Face là cuộc thi đầu tiên em tham gia, và đó cũng là bài học đầu tiên cho em.

- Ngân nghĩ sao khi thấy nhiều thí sinh trong cuộc thi thể hiện cá tính mạnh bằng những phát ngôn gây sốc?

- Phát ngôn gây sốc, nếu mình muốn nói thì mình sẽ nói được thôi. Vấn đề là mình có kiểm soát được lời nói của mình hay không? Đối với em, điều gì không phải thật từ bản chất con người mình ra thì đừng nên cố. Vì cố sẽ bị giả. Thế nên em vẫn là em. Em có nhận là mình hiền thật nhưng sẽ không hiền nếu có người khác đụng đến em. Năm nay, nhiều bạn cố gắng phát ngôn gây sốc quá, em thấy bị bão hòa. Trong nhiều bông hoa đẹp, em là một bông hoa dại nhỏ bé nhưng em tin một lúc nào đó mọi người sẽ nhận ra được nét đẹp của em.

- Với Phan Ngân, Tú Hảo là một đối thủ như thế nào?

- Tú Hảo giỏi. Em ấy rất nghiêm túc với những gì mà em muốn làm. Đó là điều mà Ngân phải học hỏi. Nếu vạch ra một con đường thì Hảo sẽ đi thẳng một đường như vậy. Hảo có sự tự tin nhưng tự tin cũng sẽ đến từ nhiều phía. Em và Hảo là hai màu hoàn toàn khác nhau. Bị so sánh với người khác thì không ai dễ chịu hết. Có thể ở cuộc thi này Tú Hảo làm tốt hơn nhưng nếu đặt ở môi trường khác thì chưa chắc em sẽ thua kém em ấy.

- Khi nói “Lời khen luôn luôn dành cho Tú Hảo. Câu động viên là dành cho Mỹ Nhân”, Phan Ngân muốn chia sẻ điều gì?

- Thật ra lúc đầu em nghĩ Mỹ Nhân là người đi đến cuối cùng vì cô ấy có chiều cao vượt trội. Tú Hảo thì sở hữu gương mặt ấn tượng. Em nghĩ chị Khuê đã nhắm đến hai bạn từ đầu. Việc chị Khuê đặt kì vọng hai bạn là chuyện dễ hiểu. Nhưng cũng chính vì như vậy mà em càng phải cố gắng hơn nữa để cho HLV mình thấy và nhắc đến tên em. Khi nói câu đó, có nhiều điều đang làm em buồn quá. Em nghĩ vậy thôi nhưng thực ra ai chị Khuê cũng quan tâm…

- Vậy với bạn, Lan Khuê là một HLV như thế nào?

- Với chị Khuê, lúc đầu em có cảm giác thân thiết rồi lại xa cách rồi lại thân thiết. Cũng như một người bạn, phải có cãi nhau, phải có không hiểu thì mới thân được. Có một khoảng thời gian em cũng cảm thấy tủi thân nhưng sau nay khi đã hiểu chị hơn thì đó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Bình thường chị Khuê trông rất nghiêm túc nhưng khi ở trong phòng cùng các thí sinh, không làm HLV chị lại “xả xuộc” thành một người khác hẳn. Như một bà chị trong nhà vậy. Dễ thương nhõng nhẽo, thích gấu bông. Nhiều khi, không biết có phải chị không nữa, thấy giống em gái hơn… (Cười)

- Tham gia The Face, cuộc sống và công việc của Phan Ngân có gì thay đổi không?

- Trước khi tham gia cuộc thi, em đã là một người mẫu ảnh cho một số shop thời trang. Nhờ The Face, nhiều cơ hội lớn mở ra với em hơn. Em vừa được chụp ảnh cho L’officiel Việt Nam. Ngoài ra, em cũng vinh dự được là người mẫu cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng Hachic Bridal.

Cảm ơn Phan Ngân vì cuộc trò chuyện này.

Thu PhươngThiên An