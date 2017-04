Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có đánh giá chính thức về đợt giám sát tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) trên địa bàn TP.

Nhiều tồn tại được chỉ rõ

Qua thực tế giám sát, HĐND TP đánh giá công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn TP và nhiều quận, huyện đã có kết quả chuyển biến tích cực rõ nét. Thể hiện rõ sự quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu, sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tích cực thực hiện. Tính đến 28/2/2017, trên địa bàn TP đã cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.299.852 thửa; bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước và cấp sổ đỏ được 154.160 căn (đạt 92%); cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở được 146.884 căn (đạt 82,4%); cấp sổ đỏ cho người mua nhà ở chung cư tái định cư được 9.527 căn (đạt 69,9%)…

Cán bộ bộ phận một cửa quận Thanh Xuân làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân. Ảnh: Thanh Hải

Tuy nhiên, không ít tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ, cùng với trách nhiệm của từng đơn vị. Trong đó, công tác cấp sổ đỏ với đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa ở một số huyện chưa hoàn thành theo kế hoạch của TP, một số huyện có số thửa đất có vướng mắc chưa cấp còn nhiều như Sóc Sơn còn 6.425 thửa, Đan Phượng: 5.339 thửa, Ba Vì: 2.368 thửa, Mỹ Đức: 2.157 thửa, Chương Mỹ: 2.101 thửa. Trong công tác đăng ký, kê khai đất đai, cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai, qua giám sát cho thấy nhiều quận, huyện hiện nay đang ở bước vận động người dân đăng ký, kê khai. Nguyên nhân chủ yếu do chính quyền một số nơi chưa quyết liệt, chưa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chưa kiên quyết xử phạt hành chính đối với những trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được thông báo nhiều lần nhưng không thực hiện trách nhiệm phải đăng ký, kê khai đất đai theo quy định…

Một hạn chế nữa cũng được chỉ ra qua đợt giám sát là cấp sổ đỏ đối với các căn hộ thuộc diện nhà tự quản không còn đầu mối quản lý hoặc đã phá dỡ xây dựng lại chưa tốt, chưa chặt chẽ và trách nhiệm thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Công tác cấp sổ đỏ tại các dự án nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp, tuy đã quyết liệt, có nhiều giải pháp tháo gỡ, nhưng còn nhiều trường hợp các hộ dân mua nhà đã vào ở hợp pháp, lâu năm chưa được cấp sổ đỏ gây bức xúc trong dư luận. Trong vấn đề này, qua giám sát, HĐND TP chỉ ra nguyên nhân do hiệu quả công tác phối hợp giữa Sở TN&MT, Sở Xây dựng, các quận, huyện, thị xã trong thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư dự án về chấp hành quy định pháp luật đất đai, trật tự xây dựng, cấp sổ đỏ chưa cao. Trách nhiệm chủ yếu là từ phía chủ đầu tư vi phạm và không chủ động đăng ký, kê khai theo quy định pháp luật.

Trên địa bàn TP còn nhiều thửa đất thuộc các dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng qua nhiều năm chưa GPMB; nhiều thửa đất có nguồn gốc do vi phạm pháp luật, nhiều thửa đất nằm trong các bản án của TAND… cũng là những nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc.

Ban hành nghị quyết giám sát

Từ các tồn tại, hạn chế qua thực tế giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP đã kiến nghị UBND TP cần chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND TP về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác cấp sổ đỏ, để đảm bảo tiến độ đề ra. Đẩy nhanh việc bán nhà, cấp sổ đỏ với nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước đã đủ điều kiện được bán, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2017. Đối với các trường hợp nhà, đất còn khó khăn, vướng mắc phải được phân loại rõ từng dạng vướng mắc, có giải pháp cụ thể tháo gỡ, giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để nảy sinh khiếu kiện phức tạp. Lập hồ sơ quản lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai sớm hoàn thành dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn TP để có bản đồ, tài liệu phục vụ công tác đăng ký, kê khai, cấp giấy chứng nhận theo quy định và quản lý đất đai theo hướng hiện đại.

Xác định việc hoàn thành cấp sổ đỏ cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện vào 30/6/2017 là nhiệm vụ rất khó khăn, để đảm bảo tiến độ, Đoàn giám sát đề nghị HĐND TP ban hành Nghị quyết giám sát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP làm cơ sở để tái giám sát việc thực hiện của các cấp, các ngành trong thời gian tiếp theo.

Đoàn giám sát đã đề nghị các quận, huyện tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quan tâm thực hiện hòa giải trong giải quyết tranh chấp. Đồng thời, phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm việc trả kết quả cấp sổ đỏ…