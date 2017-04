Sáng ngày 2/4, gần 100 ôtô đã lên chặn cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam (nối Hà Tĩnh và Nghệ An) để phản đối việc thu phí.

Vào sáng ngày 2/4 tại khu vực Tạm thu phí Bến Thủy nối liền 2 tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An, gần 100 ôtô kéo lên cầu và chỉ dùng tiền lẻ với mệnh giá thấp từ 200 - 2.000 VNĐ để nộp tiền phí đã gây ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng.

Những chiếc xe ôtô xếp thành hàng dài chặn mọi nẻo lên cầu. Ảnh: Soha

Theo đó, nhiều chiếc xe ôtô đã lên cầu Bến Thủy và chặn hai đầu cầu. Tại hiện trường, các xe nối đuôi nhau khiến cả hàng dài không thể nhúc nhích. Nhiều chủ xe ôtô còn dán hàng trăm tờ phí đã dùng cũng như băng rôn để phản đối việc thu phí. Nhiều xe chặn ngang không cho xe tải, xe khách đi qua.

Bên cạnh đó, khi mua vé tại cầu Bến Thủy, các chủ xe dự trữ hàng xấp tiền lẻ mệnh giá từ 200 - 2.000 VNĐ khiến việc giao dịch diễn ra lâu gây ách tắc ngay tại trạm.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã phải huy động gần 20 chiến sĩ CSGT phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Nghi Xuân để tuyên truyền, phân luồng ách tắc. Yêu cầu người dân không xuống đường, không chặn ngang cầu gây mất an toàn giao thông.

Nhiều chủ xe dán hàng trăm tờ phí đã được sử dụng để phản đối. Ảnh: Otofun

Vào ngày 7/12/2016 vừa qua, chi nhánh BOT ở tuyến tránh TP. Vinh đã ra thông báo hỗ trợ tiền vé tháng và vé quý cho cá nhân, tổ chức sinh sống và làm việc tại huyện Nghi Xuân và TP. Vinh. Tuy nhiên, người dân ở đây không đồng tình và muốn trạm thu phí di rời đi nơi khác hoặc miễn phí hoàn toàn cho dân.

Lực lượng công an có mặt để phân luồng giao thông, tuyên truyền cho người dân. Ảnh: Zing

Những xấp tiền lẻ được dự trữ để mua vé qua cầu. Ảnh: Soha

Giao thông trở nên ách tắc, kéo dài khiến nhiều người đi không được, quay đầu không xong.

Một người phụ nữ cầm xấp tiền lẻ để mua vé.

