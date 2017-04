Phạm nhân phạm tội Hiếp dâm trẻ em đã tự tử bằng cách treo cổ tại buồng tạm giam, trại tạm giam Kim Chi.

Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, phạm nhân Vũ Văn Thường (sinh năm 1990, trú tại thôn Ngoại, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) tử vong tại buồng giam, trại tạm giam Kim Chi – Công an tỉnh Hải Dương trong trạng thái treo cổ.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 6h15 ngày 21/04/2017, các phạm nhân tại Buồng giam 13- Khu N3- Trại tạm giam Kim Chi- Công an tỉnh Hải Dương phát hiện phạm nhân Vũ Văn Thường (SN 1990, trú tại thôn Ngoại, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) đang bị tạm giam về tội Hiếp dâm trẻ em (bắt ngày 09/2/2017 - do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn thụ lý) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Trại tạm giam Kim Chi.

Trao đổi với PV Kiến Thức qua điện thoại vào chiều ngày 24/4, Đại tá Hoàng Đức Thúy - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Mọi thông tin về vụ việc có thông tin hết rồi, trên website Công an tỉnh Hải Dương”.

Cũng theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 21/04/2017, tại Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, phạm nhân Nguyễn Trung Tâm (sinh năm 1973, trú tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã tử vong. Tâm hiện đang chấp hành án tại Trại giam Hoàng Tiến (trụ sở đóng trên địa bàn Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cả 2 vụ trên, Cơ quan Công an đang phối hợp khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.