Phạm Hương đã không kìm được xúc động, bật khóc và ôm mẹ trên sân khấu trước sự chứng kiến của nhiều người

Mới đây, chương trình “Futurista – Người kế vị tương lai” được tổ chức tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng đã có suwjd odonfg hành của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng, Á hậu Trà My

Trong chương trình, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Phạm Hương đã rơm rớm xúc động khi cho biết đây là lần đầu tiên cô chính thức trở về Hải Phòng với cương vị Hoa hậu và là người truyền lửa cho những ứng viên kế vị tương lai của quê nhà. Phạm Hương nghẹn ngào: “Dù mình có mạnh mẽ tới đâu, khi quay về với quê mẹ, nơi đó - mình không còn mạnh mẽ được nữa, mình có quyền được mềm yếu trong vòng tay Mẹ”

Đặc biệt, trong buổi trong buổi tọa đàm diễn ra trước đó tại Hà Nội, cô gây xúc động khi tiết lộ một trong những điều hối tiếc nhất của mình là đã không dành đủ thời gian cho gia đình vì áp lực và cường độ công việc của Hoa hậu đương nhiệm. Lắng nghe điều đó, Á hậu Lệ Hằng đã âm thầm liên hệ với gia đình Phạm Hương, chuẩn bị và giữ bí mật để đưa mẹ Phạm Hương đến sự kiện. Cả hai đều thống nhất giữ kín điều này và khi cánh cửa mở ra với sự xuất hiện đầy bất ngờ của mẹ, Phạm Hương đã không kiềm được cảm xúc và những giọt nước mắt hạnh phúc

Mẹ Phạm Hương cũng không giấu được niềm tự hào và xúc động khi nhìn thấy hình ảnh con gái xinh đẹp, tự tin và hết mình trong vai trò truyền cảm hứng cho người kế vị tương lai

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến Lệ Hằng và Ban tổ chức vì đã cùng nhau tạo nên một bất ngờ dành cho Hương cũng như tạo điều kiện để hai mẹ con có thể gặp gỡ

Đặc biệt, việc Á hậu Lệ Hằng vô cùng thân thiết nắm tay và trìu mến gọi mẹ Phạm Hương là “mẹ” càng thể hiện mức độ thân thiết, tình cảm gắn bó của cả hai sau khi trưởng thành từ cuộc thi

Với Lệ Hằng, cô bày tỏ sự đồng cảm: “Một người con gái dù xinh đẹp, thành công, mạnh mẽ đến mấy nhưng vẫn sẽ luôn cần một điểm tựa, và điểm tựa vững chắc nhất luôn chính là gia đình, và Hằng gửi tặng món quà này cho chị Phạm Hương, cũng là luôn nhắc nhở mình hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người mình yêu thương, cho gia đình của mình”

Trước câu hỏi của MC Công Tố về nhận xét là “gia đình có điều kiện” nên may mắn làm nên thành công của mình, Lệ Hằng thẳng thắn xác nhận. Cô tự tin chia sẻ: “Đúng là gia đình mình có điều kiện thật. Điều kiện đó chính là việc Hằng thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và chiều cao của bố, nên Hằng rất tự hào vì mình được nhận xét là xinh đẹp theo điều kiện gia đình. Còn sự may mắn – đó chính là việc Hằng đang được ngồi tại đây hôm nay để chia sẻ. Hằng muốn cảm ơn Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã cho Hằng được sống trọn vẹn và ý nghĩa với độ tuổi 21, vui vẻ, hồn nhiên, đầy năng lượng. Những điều mà Hằng đã có được trong và sau cuộc thi đã nói lên Hằng may mắn như thế nào, một sự may mắn có được từ rất nhiều những nỗ lực và xuất phát nhờ chính quyết định nộp hồ sơ dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam”

Bên cạnh đó, các trò chơi tương tác giữa khách mời và các thí sinh khiến không khí trở nên thân mật, gần gũi và sôi động hơn. Sự nhiệt tình của các bạn thí sinh làm Phạm Hương ngẫu hứng rủ Trà My, Lệ Hằng cùng đọc rap và nhảy bài Thu cuối khi nhận được yêu cầu hát từ MC Công Tố

→ Lệ Hằng khoe ảnh selfie cùng Phạm Hương, đánh tan tin đồn xích mích

Thanh Hiền