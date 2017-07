Lắp phòng tắm bằng kính cường lực, cả nhà một phen hốt hoảng vì kính đột nhiên vỡ tan tành không rõ nguyên do.

Vừa qua, tại Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ kính cường lực trong phòng tắm khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo chia sẻ từ chị N.V.A, trong khi chồng chị bước vào phòng tắm thì mọi thứ vẫn bình thường, mãi một lúc sau thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ và toàn bộ kính trong phòng tắm vỡ toang.

Nguyên văn câu chuyện được chị N.V.A chia sẻ.

“Chồng em không kịp phản ứng, các mảnh kính vỡ vụn bắn tung tóe găm đầy người. Chồng em rách 1 vết sâu ở tay và nhiều vết rách khắp người. Giờ đang phải vào viện chụp X - quang soi dị vật để gắp các mảnh kính nhỏ ra và khâu lại” - N.V.A chia sẻ trên trang cá nhân.

Kính vỡ toang khi đang tắm khiến chồng chị N.V.A bị thương.

Vết thương sau khi được khâu lại.

Được biết, đây không phải trường hợp đầu tiên khi kính cường lực đột nhiên phát “nổ” khiến mọi người cảm thấy bất an. Cách đây khoảng 1 năm gia đình chị N.M.K sinh sống tại Hà Đông - Hà Nội cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đi làm về thì bất ngờ phát hiện toàn bộ kính lắp đặt giếng trời rơi xuống đất vỡ toang, những mảnh vụn nhỏ như đầu ngón tay vương khắp nơi. Được biết, kính giếng trời chỉ khoảng 2 mét vuông và mới được lắp đặt nửa năm nay.

Giếng trời vỡ toang làm rơi vãi các mảnh kính đầy nhà.

Với những gia đình sống tại chung cư cũng đã ít nhiều gặp phải trường hợp kính cường lực ở cửa hoặc ban công bỗng phát “nổ” dẫu không ai tác động đến. Thậm chí, nhiều trường hợp xảy ra tại các căn hộ cao tầng khiến mảnh vỡ rơi xuống đất hết sức nguy hiểm.

Ngày nay, kính cường lực là vật liệu phổ biến được nhiều gia đình sử dụng để làm vách phòng tắm, giếng trời, lan can, thành cầu thang… Loại sản phẩm này có ưu điểm chịu lực tốt hơn 4 - 5 lần so với loại kính thông thường có cùng độ dày và ít trầy xước. Tuy nhiên, dẫu không bị tác động lực, nhưng nhiều trường hợp cũng tự dưng vỡ vụn vì một số lí do như sau:

- Vào mùa hè tình trạng kính tự “nổ” sẽ xảy ra thường xuyên hơn vào những mùa khác trong năm vì nhiệt độ tăng cao, kính giãn nở.

- Không có khe thoáng quanh kính: nhiều đơn vị thi công gắn chặt 4 phía của tấm kính cho khít hơn nhằm mục đích thẩm mỹ. Khi có sự thay đổi thời tiết, với trường hợp này kính bị o ép sẽ vỡ toang.

- Thợ lắp đặt không chuẩn xác hoặc chọn sai chủng loại kính so với mục đích sử dụng.

- Kính có lẫn tạp chất hoặc có chất lượng thấp…

Phương Lê