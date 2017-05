Người dân bức xúc cho rằng, khi đi làm giấy khai sinh cho con sinh lần thứ 3 thì bị cán bộ tư pháp phường, xã yêu cầu phải nộp 2 triệu đồng tiền "tự nguyện" cho Quỹ Dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS KHHGĐ) thì mới được nhận giấy khai sinh.

Anh Đại bức xúc vì phải "tự nguyện" nộp 2 triệu đồng vào Quỹ DS KHHGĐ vì sinh con thứ 3. Ảnh: Trần Tuấn

Dân bức xúc

Ngày 9.5, anh Trần Khắc Đạt (33 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) - cho biết, vợ chồng anh vỡ kế hoạch, sinh con thứ 3. Ngày 5.5 vừa qua, mẹ anh đến UBND phường Vinh Tân để làm khai sinh cho cháu thì cán bộ tư pháp phường bảo phải nộp phạt 2 triệu đồng tiền vi phạm chính sách dân số thì mới làm đăng ký khai sinh. Do không đưa theo tiền phạt nên mẹ anh phải ra về.

Hôm sau, anh Đạt đến phường Vinh Tân để khai sinh cho con thì anh Giang - cán bộ tư pháp phường - hướng dẫn phải nộp 2 triệu đồng cho Quỹ DS KHHGĐ rồi mới làm thủ tục đăng ký khai sinh. Thắc mắc thì được cán bộ DS KHHGĐ phường giải thích, không phải nộp phạt mà là nộp khoản tiền "đóng góp tự nguyện" khi sinh con thứ 3.

"Tôi có hỏi, nếu tôi không nộp 2 triệu đồng đó thì có ảnh hưởng gì không. Cán bộ phường nói vẫn đăng ký khai sinh cho cháu nhưng lúc nào anh thực nghĩa vụ thì mới trả quyền lợi cho anh" - anh Đạt kể và giải thích trả quyền lợi tức là trả giấy khai sinh sau khi đã đăng ký.

Sau đó, anh Đạt đã phải nộp 2 triệu đồng tiền "tự nguyện" cho cán bộ DS KHHGĐ của phường. Dù đã nộp tiền nhưng anh Đạt vẫn bức xúc, cho rằng trước đây anh không được tuyên truyền, thông báo về việc ai sinh con thứ 3 sẽ bị phạt 2 triệu đồng. Chỉ đến khi đi đăng ký khai sinh thì mới ngỡ ngàng vì bị thu tiền.

"Để tự nguyện thì không ai nộp"

Ngày 9.5, bà Dương Thị Bích Ngọc - viên chức DS KHHGĐ phường Vinh Tân - cho rằng, việc Ban DS KHHGĐ của phường thu 2 triệu đồng đối với trường hợp sinh con thứ 3 là đang thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An số 170 ngày 10.7.2015 và Quyết định số 43 ngày 21.8.2015 của UBND tỉnh Nghệ An hướng dẫn xã, phường, thị trấn tổ chức cho người dân ký cam kết không sinh con thứ 3 và xử lý theo cam kết với các trường hợp vi phạm.

Hóa đơn anh Đạt đã nộp tiền. Ảnh: Trần Tuấn

Bà Ngọc giải thích khoản tiền 2 triệu đồng thu của gia đình sinh con thứ 3 đó là vận động người dân tự nguyện đóng nộp. Thực tế, có nhiều trường hợp đã phản ứng với khoản tiền đó. Với câu hỏi có đúng khoản tiền 2 triệu đồng nói trên thu được hoàn toàn do người dân tự nguyện, phường có dùng chế tài để thu, bà Ngọc khẳng định đúng là đang có nhiều mâu thuẫn trong việc thu khoản tiền này.

"Thực tế nếu để cho hoàn toàn tự nguyện thì không ai họ nộp cho" - bà Ngọc thừa nhận. Ông Nguyễn Hà Giang - cán bộ tư pháp phường Vinh Tân - phủ nhận việc ban Tư pháp phường gây khó dễ cho các trường hợp sinh con thứ 3 đi đăng ký khai sinh và khẳng định, tư pháp phường vẫn đăng ký, trả giấy khai sinh bình thường dù người dân chưa nộp khoản tiền 2 triệu đồng vì vi phạm chính sách dân số.

Trước đó, nhiều hộ gia đình sinh con thứ 3 tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng phải "tự nguyện" nộp 2 triệu đồng vì sinh con thứ 3 mới được làm giấy khai sinh. Sự việc được bà Kiều Thị Huệ - Trưởng phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp Nghệ An khẳng định, các trẻ sinh ra đều được khai sinh, các em không có lỗi gì. Nếu vì một lý do gì đó không làm giấy khai sinh cho các em là lỗi sai của cán bộ tư pháp, hộ tịch.

Bà Huệ cũng cho biết, trước đó, Sở Tư pháp Nghệ An từng ra văn bản chấn chỉnh các địa phương xảy ra tình trạng cán bộ tư pháp cơ sở yêu cầu người dân phải “tự nguyện” nộp 2 triệu đồng cho cán bộ dân số mới được làm giấy khai sinh con thứ 3.

Trần Tuấn