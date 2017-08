Ngày 2-8, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng Công an TP đã tiếp tục phát hiện và triệt phá thành công một xưởng sản xuất ma túy tại địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng do Đào Quang Vũ (ngụ phường Cát Dài, quận Lê Chân) cầm đầu.

Sau thời gian theo dõi, công an đã ập vào nơi ở của Vũ ở phường Thành Tô, phát hiện nhiều tang vật dùng vào việc sản xuất thuốc lắc. Tại công an, Vũ khai thấy việc sản xuất ma túy mang lại lợi nhuận cao nên tự tìm hiểu, học cách thức để sản xuất thuốc lắc. Giúp sức đắc lực cho Vũ là Trần Trung Dũng (ngụ quận Ngô Quyền). Công an đang tiếp tục xử lý các nghi phạm.