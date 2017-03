Tiếng Hàn không phải ngôn ngữ phổ biến, tuy nhiên, khán giả ở nhiều nơi trên thế giới lại đang yêu thích âm nhạc nước này.

Chỉ sau 4 phút, vé tham gia concert tại The Prudential Center (Mỹ) đợt 1 của BTS đã được bán hết. Thậm chí, nhiều người đặt mua sớm sau đó bán lại với giá lên tới 2.000 USD (khoảng hơn 40 triệu đồng).

Tại Brazil, fan của nhóm cũng kêu gọi đơn vị tổ chức thay đổi địa điểm, vì số người đặt vé lên tới 40.000 trong khi SVĐ nhóm chọn chỉ có sức chứa hơn 14.000 người.

Tình trạng cháy vé chỉ trong vài phút cũng xảy ra khi các nhóm nhạc khác như EXO, GOT7, SNSD, Big Bang… tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới. Thậm chí, tour MADE đi qua 32 thành phố ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Úc… của Big Bang đã thu hút khoảng 1.5 triệu người hâm mộ.

Ở trên mảnh đất mà US-UK đang phát triển mạnh, Kpop cũng có thể tạo nên những thành tích ấn tượng. Điều đó phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của làng nhạc này ở các nước trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Tận dụng triệt để mạng xã hội

Âm nhạc Hàn Quốc có những ưu điểm riêng so với các thị trường khác khiến khán giả yêu thích, đó chính là coi trọng phần nhìn với ngoại hình đẹp, bắt mắt, khởi xướng nhiều xu hướng thời trang mới, MV, vũ đạo được đầu tư…Tuy nhiên, bằng đó là chưa đủ, nếu nói đến những lý do giúp Kpop phủ sóng còn có chiến lược quảng bá sáng tạo.

Với mỗi sản phẩm mới, các công ty luôn vạch ra một kế hoạch cụ thể từ ngày tung ảnh, video teaser, nhá hàng album, MV, bản dance, hậu trường… Tiếp đó, các nghệ sĩ sẽ tích cực tham gia chương trình âm nhạc, gameshow, tổ chức fansign, thậm chí thông qua các ứng dụng để trò chuyện với người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới.

EXO khiến fan của các nhóm nhạc khác phải ganh tỵ khi được SM đầu tư quảng bá. Ảnh: Stardailynews.

Như trường hợp EXO, SM phát hành hơn 20 teaser để giới thiệu các thành viên trước khi nhóm ra mắt. Sau đó, công ty sản xuất hàng loạt phiên bản album có tặng ngẫu nhiên thẻ in hình các thành viên.

Đó là cách SM bán thêm nhiều album bởi người hâm mộ luôn muốn nhận được card có hình thành viên mình yêu thích, và để đạt được mục đích, nhiều fan EXO đã mua tới hàng trăm album một lúc.

Twice không được đánh giá cao về tài năng nhưng có ngoại hình nổi trội cộng thêm sự đầu tư quảng bá của JYP, do đó, chỉ sau 1 năm ra mắt, nhóm đã trở nên nổi tiếng và thu hút lượng fan quốc tế lớn.

Nhóm được công ty đầu tư các show thực tế riêng và xây dựng theo mô hình vũ trụ. Mỗi khi tung MV mới, JYP luôn đặt ra các mốc lượt xem nhất định. Khi đạt được con số đó, người hâm mộ đã góp phần mở rộng vũ trụ Twice và nhận được quà tặng từ công ty.

Đây là chiến lược JYP dành cho "con cưng" và nó đã phát huy tác dụng khi Twice là nhóm duy nhất ở Kpop có tới 3 MV đạt 100 triệu lượt xem sau khoảng 1 năm ra mắt.

Tuyển chọn thần tượng ngoại quốc

Mở rộng phạm vi ảnh hưởng là mục tiêu từ lâu của các công ty quản lý Hàn Quốc, và để thực hiện được điều đó, họ còn đẩy mạnh việc tuyển chọn các ca sĩ ngoại quốc.

EXO khi mới ra mắt có 4 thành viên người Trung Quốc. Nhóm được chia thành 2 nhóm nhỏ là EXO K và EXO M hoạt động song song ở 2 thị trường Hàn - Trung.

Việc sở hữu các thành viên người Trung giúp nhóm gặp thuận lợi trong việc tham gia các chương trình, phát hành sản phẩm… và từ đó có lượng fan lớn ở nước này. Trong tổng số album bán ra cao ngất ngưởng của EXO luôn có hơn 50% là từ fan Trung Quốc.

Cũng nhờ sở hữu 4 thành viên ngoại quốc, mà ngay khi chưa ra mắt, Twice đã có lượng fan lớn ở Nhật Bản, Trung Quốc... Thậm chí, theo các chuyên gia, việc Twice có thành viên Tzuyu đến từ Đài Loan đã giúp Hàn Quốc tăng trưởng du lịch. Trong thống kê của Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc, lượng khách từ Đài Loan tới Hàn trong năm 2016 tăng 310% so với năm trước đó.

Twice nhận được sự chú ý khi có 4 thành viên ngoại quốc. Ảnh: JYP.

Một nhóm nhạc khác của JYP là GOT7 cũng có những thành viên mang quốc tịch khác nhau. Trong đó, Jackson đến từ Hong Kong, Bambam là người Thái Lan, Mark là người gốc Đài Loan nhưng định cư tại Mỹ.

Ở thị trường Hàn Quốc hiện giờ, việc có thần tượng ngoại quốc trong một nhóm nhạc đã không còn xa lạ. Ngay cả công ty xưa nay chưa từng có thần tượng ngoại là YG mới đây cũng cho ra mắt nhóm nhạc BlackPink có Lisa đến từ Thái Lan.

Khác biệt ngôn ngữ là rào cản lớn nhất khiến sao Kpop khó tiếp cận khán giả nước ngoài và sự góp mặt của các thần tượng ngoại đã giúp họ giải quyết vấn đề này.

Thực hiện chiến dịch quảng bá tại nước ngoài

Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc và Nhật Bản là 2 đất nước được các nhà quản lý Kpop hướng đến. Nhiều nhóm nhạc Hàn thậm chí còn coi trọng 2 thị trường này và dành thời gian, tiền đầu tư cao không kém quê nhà, điển hình như EXO tại Trung Quốc, 2PM, SNSD, Kara… tại Nhật Bản.

Hiện tại, khi Trung Quốc cấm vận các hoạt động của nghệ sĩ Hàn, trong khi khán giả Nhật Bản không còn dễ tính, các công ty bắt đầu hướng tới thị trường mới, nhất là Mỹ La Tinh hay các nước Đông Nam Á…

NCT không chỉ có thành viên ngoại quốc mà còn hát nhiều thứ tiếng để tấn công những thị trường khác nhau. Ảnh: SM.

SM đang đi đầu trong vấn đề này khi ra mắt NCT – nhóm nhạc không giới hạn thành viên và hoạt động ở các khu vực nhau trên thế giới. Thành viên trong NCT sẽ kết hợp nhằm thành lập những nhóm nhỏ khác nhau.

Ngoài NCT U, NCT 127 và NCT Dream đang hoạt động tại quê nhà, SM sẽ tung ra nhiều nhóm nhỏ khác, dự kiến tấn công thị trường Nhật Bản, Mỹ Latin và Đông Nam Á trong thời gian tới. Các nhóm này sẽ quảng bá cùng một ca khúc nhưng bằng những ngôn ngữ khác nhau.

Bên cạnh đó, công ty giải trí này còn thành lập trường học với tỉ lệ tuyển sinh 70% quốc tế - 30% Hàn Quốc, mở cửa vào tháng 9/2017. Ngoài dạy học văn hóa và tổ chức các kỳ thi theo trình độ trung học, ngôi trường này còn đào tạo về âm nhạc, vũ đạo, múa ba lê...

Thị trường Đông Nam Á… tuy không "màu mỡ" bằng Trung Quốc hay Nhật Bản nhưng độ cuồng nhiệt khán giả dành cho sao Kpop không hề thua kém.

Bởi vậy, khu vực này bắt đầu được để mắt trong kế hoạch tiến ra thế giới của Hàn Quốc. Mới đây, EXID công bố hoạt động, Đông Nam Á trong đó có Việt Nam là điểm đến nhóm muốn chú trọng trong năm nay.

Lan Phương