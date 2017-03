Đột kích quán cà phê của Nguyễn Thanh Hải, Cơ quan CSĐT bắt giữ gần 60 người đang tham gia cá độ bóng đá ăn tiền.

Ngày 15.3, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT quận đang tạm giữ hình sự 4 nghi can, đồng thời đang củng cố hồ sơ để truy tố thêm nhiều nghi cán khác liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Thanh Hải (32 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) cầm đầu.

Trước đó, khoảng 22 giờ 35 ngày 12.3, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Bình bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê H.E. trên đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình) và bắt giữ gần 60 người đang tham gia, tổ chức ghi cá độ bóng đá ăn tiền. Trong số này, nhiều con bạc có tiền án tiền sự.

Tại đây, lực lượng phối hợp thu giữ 130 triệu đồng , 300 USD, 1 máy tính xách tay, 34 điện thoại di động, 35 xe gắn máy.

Hải sau khi bị bắt

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2017, Hải thuê địa chỉ trên mở quán cà phê, lấy mạng cá độ bóng đá của một người đàn ông tên Hùng “mập” (ngụ Q.Thủ Đức) về tổ chức cá cược từ 17 giờ hằng ngày đến sáng hôm sau.

Trung bình mỗi ngày Hải ghi được từ 70 - 150 triệu đồng và theo thỏa thuận, Hải được hưởng lợi 3% trên tổng số tiền ghi cá cược.

Để hoạt động, Hải thuê Châu Văn Dương (29 tuổi, ngụ Cà Mau), Phạm Ngọc Tuấn (42 tuổi, ngụ Đồng Nai), Phạm Thùy Ninh (27 tuổi, ngụ Hải Phòng) ghi sổ, nhập dữ liệu cá độ vào máy tính, nhận tiền đặt cược, thanh toán tiền thắng thua cho con bạc; Nguyễn Hoàng Dinh (29 tuổi, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Duy (24 tuổi, ngụ Cà Mau) có nhiệm vụ giữ xe cho con bạc, cảnh giới công an.

Đàm Huy