Không được dân đồng tình và không có quyết định cưỡng chế nhưng vẫn đưa lực lượng đến phá nhà dân để làm đường nông thôn mới là chuyện vừa xảy ra ở xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định.

Toàn bộ phần ngõ rộng gần 2 m chạy dọc nhà ông Vũ Ngọc Lâm bị phá để làm đường giao thông

Dẫn phóng viên Thanh Niên ra khu đất vốn là ngõ của gia đình nay đã bị san phẳng, đổ cát lấp thành đường đi chung của xóm, ông Vũ Ngọc Lâm (54 tuổi, ngụ tại xóm 20, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực) bức xúc, nói: “Không có thông báo hay quyết định cưỡng chế nhưng ngày 4.4, khoảng 20 người gồm công an xã, cán bộ xã, cán bộ thôn đến chặt cây, phá bể, dỡ hàng rào rồi đổ cát trên 40 m2 đất mà gia đình tôi đang sử dụng ổn định”.

Vợ ông Lâm, bà Lê Minh Hiếu (52 tuổi) vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi chưa từng vi phạm pháp luật nhưng hôm ấy công an đến tận nhà chỉ mặt chửi mắng". Theo vợ chồng ông Lâm, sự việc bắt đầu khi xóm 20 vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

“Ngày 15.3, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn mời tôi lên đặt vấn đề hiến đất làm đường để xã kịp tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Vì phong trào chung, tôi đồng ý nhưng nói rõ là phải để lối đi, không tự ý tháo dỡ công trình kiên cố, chặt cây cối của gia đình. Ai ngờ, ngay sáng hôm sau, cán bộ địa chính xã và cán bộ xóm đã đến nhà tôi lấy toàn bộ ngõ rộng gần 2 m, cắm mốc địa giới sát tường nhà. Tôi không đồng ý thì sáng 4.4 họ đưa người đến cưỡng chế”, ông Lâm kể.

Để làm bằng chứng, ông Lâm mở nhiều đoạn clip, trong đó có hình ảnh gần 10 người mặc sắc phục công an xã đang chặt cây, phá bể, tường rào của gia đình ông rồi san nền, đổ cát. Đáng chú ý là một đoạn đối thoại giữa ông Lâm, bà Hiếu và ông Cồ Ngọc Lâm, Trưởng công an xã Đồng Sơn.

Khi bà Hiếu hỏi có sai phạm gì mà bị cưỡng chế, giấy tờ, quyết định cưỡng chế đâu thì ông Cồ Ngọc Lâm trả lời: “Rồi sẽ có giấy tờ”. Ông Trưởng công an xã còn có nhiều lời lẽ thách thức vợ chồng chủ nhà khi họ nói sẽ tố cáo sai phạm của đoàn cưỡng chế.

Ông Vũ Ngọc Lâm cho rằng một phần nguồn cơn của “vụ cưỡng chế” là do trưởng xóm Lê Quang Đôn và một số cán bộ xóm có thành kiến với gia đình ông và mượn cớ làm đường nông thôn mới để thu hồi đất của gia đình ông. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ thì ông Đôn từ chối làm việc.

Sai quy định

Theo quy định, cấp thấp nhất có quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất là UBND cấp huyện. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Sinh, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Trực khẳng định huyện này không chỉ đạo và không ra bất kỳ quyết định cưỡng chế nào đối với gia đình ông Vũ Ngọc Lâm, đồng thời đề nghị phóng viên làm việc với UBND xã Đồng Sơn để làm rõ vấn đề.

Tại UBND xã Đồng Sơn, ông Đoàn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Xã không cưỡng chế mà do lãnh đạo, cán bộ xóm 20 tự đến nhà ông Lâm thu hồi đất để làm đường xóm”. Ông Trường thừa nhận lãnh đạo xóm 20 nôn nóng hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới và sai quy định.

Về việc có sự xuất hiện của công an xã, trong đó cả Trưởng công an xã Đồng Sơn, ông Trường nói: “Ngày 4.4, nghe tin có đông người và to tiếng ở nhà ông Lâm nên công an xã xuống để đảm bảo an ninh trật tự chứ không phải bảo vệ cưỡng chế. Chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu trưởng công an có mặt và nói cưỡng chế là sai”.

Theo ông Trường, UBND xã Đồng Sơn sẽ lập đoàn công tác, kiểm tra sự việc. “Nếu đúng có biểu hiện, hành vi cưỡng chế, phá hoại tài sản của gia đình ông Lâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vi phạm cũng như có phương án hợp lý với gia đình ông ấy”, ông Trường nói.

Ông Trường cũng cho rằng, việc đạt tiến độ xây dựng nông thôn mới là quan trọng nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, đồng tình của người dân, đặc biệt không thể vi phạm pháp luật.

Văn Đông