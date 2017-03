Cơ quan công an Quảng Ninh vừa phá hủy một lò khai thác than trái phép giữa lòng thành phố Cẩm Phả.

Địa điểm lò than trái phép bị phát hiện và phá hủy tại TP. Cẩm Phả (ảnh: CAND)

Lò khai thác than trái phép vừa bị phá hủy nằm ngay giữa lòng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 3/3, Đại tá Trần Văn Long, Trưởng Công an Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thông tin, cơ quan công an vừa phá hủy 1 lò khai thác than trái phép tại thôn Khe Sím, xã Dương Huy (TP. Cẩm Phả).

Theo đó,ngày 2/3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cẩm Phả đã kiểm tra phát hiện tại thôn Khe Sím, Xã Dương Huy, Tp. Cẩm Phả có 1 lò than khai thác than trái phép (hình thức lò giếng) bề mặt 2mx2m, đã đào sâu 5 m và bắt đấu xuất lộ than.

Tại thời điểm kiểm tra, lò than không có người làm, tổ công tác xác định vị trí lò than khai thác nằm trong ranh giới quản lý của Công ty TNHH một thành viên 86 - Tổng công ty Đông Bắc.

Công an Tp. Cẩm Phả đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV 86 - Tổng công ty Đông Bắc tổ chức phá hủy lò than khai thác than trái phép và giao lại cho Công ty TNHH một thành viên 86 tăng cường công tác quản lý tài nguyên ranh giới mỏ.

Hữu Tuấn