Sau khi tìm được “mối” làm ăn ở Trung Quốc, để việc tiêu thụ tiền giả được thực hiện nhanh chóng, Hoàng Văn Hưng, kẻ cầm đầu đường dây này, đã giao cho một số người quen tiêu thụ và chia phần trăm cho họ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Nhóm đối tượng này gồm: Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn), Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Phạm Thị Tú Vân (20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên), Cao Văn Khoa (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Trần Thị Ninh (37 tuổi), Trần Hưng Thành và Nguyễn Thị Kiều Linh, cả 3 đều quê Đồng Nai.

Số tang vật bị thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, các bị can đã cấu kết chặt chẽ với nhau để đưa một lượng lớn tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Dùng tiền giả để mua hàng

Vụ việc được người dân phường Long Bình (TP. Biên Hòa) phát hiện khi có người sử dụng tiền giả để mua hàng. Cụ thể, vào ngày 20/3 khi Hồ Văn Sỹ sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua thuốc lá tại một tiệm tạp hóa ở phường Long Bình thì bị chủ tiệm phát hiện, báo công an đến mời Sỹ về trụ sở làm việc.

Khám xét phòng trọ của Sỹ tại KP.5, phường Long Bình, công an phát hiện 55 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Cơ quan công an còn xác định, Phạm Thị Tú Vân (người đang sống như vợ chồng với Sỹ) cũng là đối tượng tham gia tiêu thụ tiền giả nên đã ra quyết định bắt khẩn cấp Vân để phục vụ công tác điều tra.

Qua khai thác đối tượng, cơ quan công an xác định thêm một “nhánh” do Cao Văn Khoa tổ chức đang tìm cách tiêu thụ tiền giả cho một số đối tượng ở “tuyến trên”. Từ manh mối này, trinh sát của Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Công an TP. Biên Hòa và Công an phường Long Bình tiến hành mở rộng điều tra, truy xét.

Sau khi đã xác định được địa chỉ Khoa thuê phòng trọ ở KP.5, phường Long Bình, trinh sát đã vận động đối tượng đầu thú, đồng thời tiến hành khám xét nhanh nơi ở của Khoa, thu giữ 56 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 72 gói thuốc lá hiệu Jet.

Làm việc với công an, Khoa khai đã dùng tiền giả mua số thuốc lá Jet để được thối lại tiền thật, đồng thời đem thuốc lá bán lại cho người khác để lấy tiền thật tiêu xài (2 đối tượng Sỹ và Vân sử dụng thủ đoạn tương tự để tiêu thụ tiền giả).

Ngoài ra, công an còn phát hiện Thành và Linh, 2 đối tượng sống với nhau như vợ chồng ở TP. Biên Hòa, làm “chân rết” tiêu thụ tiền giả cho Khoa nên đã tiến hành bắt giữ cả hai để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây vận chuyển tiền giả qua biên giới

Qua mở rộng điều tra, Phòng An ninh điều tra xác định các đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây tiêu thụ tiền giả có tổ chức nên đã phối hợp cùng Công an TP. Biên Hòa tung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Khoa khai số tiền giả đối tượng sử dụng được Trần Thị Ninh cung cấp. Theo đó, Ninh đã 3 lần giao tiền giả cho Khoa, mỗi lần từ 5-15 triệu đồng và hẹn địa điểm giao “hàng” ở phường Tân Phong (TP. Biên Hòa). Trong lần gần nhất vào ngày 20-3, Ninh giao cho Khoa 15 triệu đồng. Có tiền giả, Khoa đem mua các mặt hàng tiêu dùng (chủ yếu là thuốc lá), sau đó bán lại với mục đích đổi tiền thật.

Từ lời khai của Khoa, vào chiều 22/3, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an phường Tân Phong thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Ninh tại KP.10, phường Tân Phong, thu giữ 14 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Làm việc với công an, Ninh khai cuối tháng 2/2017 được một người bạn tên Hưng (quê tỉnh Lạng Sơn) cung cấp cho 44 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200 ngàn đồng để tiêu thụ. Theo thỏa thuận, nếu Ninh tiêu thụ hết 44 triệu đồng tiền giả thì Hưng lấy 20 triệu đồng tiền thật, số còn lại Ninh được hưởng. Sau khi có số tiền giả này, Ninh phân phối lại cho Khoa và Sỹ.

Xác định Hưng là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra đã bố trí lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng. Sau khi xác định đầy đủ tên họ và nơi ở của Hưng tại phường Bình An (quận 2, TP. Hồ Chí Minh), vào ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với công an địa phương bắt khẩn cấp đối tượng, thu giữ 184 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

Theo Hưng khai nhận, trước đó Hưng được “mối” làm ăn ở Trung Quốc đưa hơn 80 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng) nên mang về Việt Nam tiêu thụ. Để việc tiêu thụ tiền giả được thực hiện nhanh chóng, Hưng đã giao cho một số người quen tiêu thụ và chia phần trăm cho họ.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Hưng đã có tiền án 18 năm tù về hành vi tiêu thụ tiền giả. Sau khi mãn hạn tù, đối tượng tiếp tục quay lại con đường cũ.

Theo dongnai.gov.vn