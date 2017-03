Được biết đến là doanh nhân khá thành đạt ở Hải Dương, vì vậy khi bị bắt về tội danh liên quan đến cờ bạc, Đỗ Mạnh Cường đã khiến nhiều người thực sự bất ngờ.

Ngày 4-3, Tổ công tác đặc biệt 113, thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), phối hợp với Cục CSHS, Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) và Công an Hải Dương đã bắt giữ 6 đối tượng, cùng trú tại TP Hải Dương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Đỗ Mạnh Cường (trên cùng, bên trái), cùng các đối tượng chính trong vụ án

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội này là Hồ Mạnh Thiệp (30 tuổi, có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng). Giúp sức đắc lực cho Thiệp là Vũ Huy Dũng (34 tuổi) – kinh doanh cầm đồ, vay lãi.

Đáng chú ý, CQĐT xác định một trong những đối tượng tích cực của đường dây tổ chức đánh bạc này là Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi), doanh nhân khá nổi tiếng ở TP Hải Dương. Vừa có tên trong danh sách của Hội doanh nhân của tỉnh Hải Dương; năm 2015, Cường còn được nhận Bằng khen tuyên dương doanh nghiệp trẻ tiêu biểu.

Hoạt động của đường dây này bị lực lượng chức năng phát giác từ cuối năm 2016; với vai trò đầu vụ của Thiệp và Dũng, quản lý các tài khoản tổng sau đó chia thành các tài khoản đại lý để các đối tượng này tìm kiếm các con bạc chơi cá độ bóng đá.

Thông qua nhiều tài khoản của trang Web b88ag..., Thiệp và đồng bọn đã giao dịch tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm 2017 đến nay, lên đến cả trăm tỷ đồng.

Về Đỗ Mạnh Cường, CQĐT xác định doanh nhân...ham đỏ đen này có vai trò đứng ra gom tiền của các đối tượng chơi cá độ vào cuối tuần, ở các giải bóng đá Anh, Đức, Tây Ban Nha... Sau đó, Cường sẽ cá độ với Dũng với số tiền đặt cược mỗi trận cực lớn. Chuyên án đang được CQĐT tiếp tục khai thác mở rộng.