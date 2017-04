Trung vệ Ngô Anh Vũ của Sài Gòn FC đã tái hiện hình ảnh ăn chuối ngay trong trận đấu của Marcos Rojo (Manchester United). Tình huống diễn ra trong trận Sài Gòn FC – Long An tại vòng 11 V-League 2017.

Trong một tình huống bóng chết ở hiệp 2 trận đấu, trung vệ Ngô Anh Vũ đi nhanh ra phía đường biên và nhận chuối từ nhân viên của đội. Anh ăn ngon lành và ngay lập tức trở lại sân để giúp Sài Gòn FC đánh bại đối thủ Long An với tỷ số 4-0.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Long An diễn ra tại SVĐ Thống Nhất (TPHCM) trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trời mưa lớn khiến nhiều pha bóng không diễn ra đúng theo ý muốn của cầu thủ, không những thế nhiều cầu thủ cũng nhanh xuống sức do sân ngập nước, khó di chuyển và thường xuyên ngã do lỡ đà. Chính vì vậy, chuối là thức ăn nằm trong danh mục cung cấp năng lượng hàng đầu cho các cầu thủ.

Trung vệ Anh Vũ tái hiện pha ăn chuối kinh điển của Marcos Rojo trong trận MU - Rostov tại vòng 1/16 Europa League 2017.

Hình ảnh của trung vệ Anh Vũ rất giống với khoảnh khắc trung vệ Marcos Rojo nhận chuối từ đồng đội Ashley Young và ăn trong trận đấu với Rostov tại vòng 1/16 Europa League năm nay.

Sau trận đấu diễn ra vào ngày 16/3, HLV Jose Mourinho chia sẻ rằng: “Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết cơ thể mình cần bất kì thứ gì đó, khi đó cầu thủ của tôi đã hỏi về việc ăn ngay một trái chuối trên sân. Tình huống đó không có gì quá mắc cười cả. Chúng tôi tôn trọng thể chất của các cầu thủ trong thời khắc đó”.

Một cầu thủ khác của Sài Gòn FC là tiền đạo Xuân Nam cũng từng ăn chuối ngay trên sân trong trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 20 V-League 2016. Nguồn: VTV6.

Bất chấp chủ nhà chơi chấp 2 ngoại binh, Long An của HLV Minh Phương vẫn không thể gượng dậy. Đội khách chỉ biết chịu trận và một trung vệ như Tiến Duy cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của mình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh một cầu thủ Sài Gòn FC ăn chuối trên sân, trước đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam cũng ăn chuối ngay trên cáng sau khi dính chân thương trong trận đấu giữa Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh tại vòng 20 V-League 2016.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC và Long An kết thúc với chiến thắng 4-0 nghiêng về đại diện của TPHCM. Với 3 điểm có được, Sài Gòn FC vươn lên xếp thứ 7, còn Long An vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng sau trận thua thứ 9 liên tiếp tại mùa giải năm nay.

Hiếu Lương