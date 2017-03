Với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, các lực lượng Iraq đã tái chiếm thêm 4 khu vực ở thành phố Mosul từ các tay súng IS.

Các lực lượng Iraq tiến vào khu vực thành cổ của Mosul trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/3, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, các lực lượng Iraq đã tái chiếm thêm 4 khu vực ở thành phố Mosul từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Nineveh, Trung tướng Abdul Amir Yarallah cho biết, đơn vị Thiết giáp số 9 đã giành quyền kiểm soát khu vực lân cận al-Molawwathah ở Tây Mosul và ngôi làng Huwaidrah ở phía Bắc thị trấn Badush.

Theo tướng Yarallah, quân đội chính phủ cũng tái chiếm một nhà máy xay xát và một trạm xăng ở Tây Mosul.

Chỉ huy cấp cao của quân đội Iraq này lưu ý rằng các lực lượng chính phủ đã gây tổn thất nặng nề cho các tay súng IS và phá hủy một lượng lớn vũ khí hạng nặng của chúng.

Cùng ngày, các lực lượng an ninh Iraq cũng đã tiến sâu hơn vào bên trong khu trung tâm của Tây Mosul, đồng thời giải phóng hai quận và tiêu diệt nhiều tay súng của IS.

Theo một nguồn tin an ninh, lực lượng an ninh Iraq đã kiểm soát hoàn toàn quận Khaled ibn al-Walid và Bab al-Sijn gần thành cổ của Mosul, mở các tuyến hành lang an toàn cho những người dân thường.

Theo nguồn tin này, các lực lượng cảnh sát liên bang đã tiến vào khu vực al-Matahen và tiêu diệt 17 chiến binh IS.

Trong khi đó, Trung tướng Borhan al-Abdali, thuộc Lực lượng Chống khủng bố Iraq, nói rằng lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thung lũng Fatah al-Ali ở quận al-Jadida, thuộc Mosul, sau hai giờ giao tranh ác liệt.

Các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 14 tay súng IS và phá hủy hai hệ thống đường hầm lớn của chúng tại thị trấn Badush, phía Tây Bắc Mosul.

Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Iraq, Trung tướng Raed Shaker Jawdat thông báo lực lượng này cũng đã tiêu diệt một thành viên cao cấp của IS tại quận Bab al-Sijn của Mosul./.