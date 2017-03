Cậu con trai gốc Việt của nữ diễn viên Angelina Jolie xuất hiện với dáng vẻ chững chạc, rắn rỏi cùng gia đình chuẩn bị đáp chuyến bay sang Campuchia lần nữa.

Vào ngày 11/3, Angelina Jolie cùng 6 người con xuất hiện tại sân bay Los Angeles để chuẩn bị đáp chuyến bay sang Campuchia, nơi cô vừa ra mắt bộ phim về chế độ Khmer Đỏ có tên First They Killed My Father do cô làm đạo diễn.

Pax Thiên ra dáng trưởng thành, chững chạc khi xách đồ cho hai người em là Zahara và Knox, trong khi mẹ đi phía sau dắt hai em nhỏ Shiloh và Vivienne.

Cậu con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie dù mới 14 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội, làn da ngăm và ra dáng thanh niên. Cậu ăn mặc khỏe khoắn với quần jean, sơ mi sọc và áo khoác đỏ thể thao.

Nữ minh tinh có ý định sinh sống tại Campuchia một thời gian ngắn để con trai cả Maddox làm quen và tìm hiểu rõ hơn về quê hương của mình. Chính Maddox là người đã thuyết phục Jolie và nhà nhân quyền Loung Ung làm bộ phim mang đậm tính chính trị này.

Pax Thiên cùng mẹ và Zahara trong chuyến dạo quanh xứ sở chùa Vàng vào cuối tháng 2. Sau khi ra mắt phim ở đây, nữ diễn viên cùng 6 người đã ở lại đây suốt 2 tuần.

Maddox và Pax Thiên chững chạc khi mặc vest trong lần xuất hiện cùng Angelina Jolie ở buổi ra mắt phim First They Killed My Father của mẹ tại Siêm Riệp, Campuchia vào ngày 18/2.

Phương Linh