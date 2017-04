Cảnh sát cho biết vụ nổ súng ngay giữa đại lộ Champs Élyseés, Paris khiến một cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vụ việc xảy ra lúc 9h tối 20/4 giờ địa phương (2h giờ sáng nay giờ VN). Một người đàn ông đã xả súng vào chiếc xe tải chở cảnh sát ở ngay đại lộ Champs Élyseés khiến một cảnh sát thiệt mạng trước khi xả súng vào những người đang đứng ngay ở vỉa hè gần đó khiến ít nhất 2 người bị thương nặng. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

Cảnh sát giữ an ninh tại đại lộ Champs Élyseés sau khi vụ tấn công xảy ra. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng súng như pháo nổ và nhìn thấy cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát. Rồi chúng tôi nhanh chóng chạy trốn", một nhân chứng đứng cách vụ tấn công 10 m nói với Guardian.

Một phụ nữ khác cho biết không khí "hoảng loạn" diễn ra ở ga tàu điện ngầm Franklin D Roosevelt gần đó. "Tất cả mọi người đều chạy tán loạn".

AP cho hay nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối vụ tấn công. Theo tuyên bố này, kẻ tấn công là có tên Abu Yussef với biệt danh "Gã người Bỉ".

Cảnh sát chống khủng bố đang điều tra thông tin về nghi phạm. Nguồn tin cảnh sát cho hay kẻ tấn công từng được giới chức trách điều tra. Hiện cảnh sát đang truy nã một nhân vật khác có liên quan đến vụ xả súng này.

Vụ xả súng diễn ra 3 ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra và Paris được thắt chặt an ninh cao độ. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chỉ trích vụ tấn công là "hành động khủng bố" và cam kết lực lượng an ninh sẽ "hết sức cẩn trọng" để đảm bảo an ninh cho bầu cử. Ông triệu tập cuộc họp của hội đồng quốc phòng ngay trong sáng nay.

Sau vụ khủng bố, ít nhất 3 ga tàu điện ngầm của Paris là Champs-Élyseés-Clemenceau, George V và F. Roosevelt ở gần đại lộ Champs Élyseés đã đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Khu vực đại lộ Champs Élyseés bị phong tỏa sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát được bố trí đảm bảo an ninh ở đại lộ Champs Élyseés. Ảnh: Getty.

Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tại Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn với người dân Pháp.

"Điều vô cùng tồi tệ đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Dường như đó lại là một vụ khủng bố nữa và chúng ta có thể nói gì đây? Nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta phải mạnh mẽ, chúng ta phải cảnh giác, và tôi đã nói điều này suốt một thời gian dài rồi", ông Trump phát biểu.

Trong những năm gần đây, một loạt vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng đã diễn ra ở Pháp. Tháng 1/2015, vụ xả súng tấn công tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Tới tháng 11/2015, một loạt vụ đánh bom và xả súng ở nhiều điểm khác nhau ở Paris khiến hơn 100 người chết.

Vụ tấn công khủng bố tại Nice ngay đêm quốc khánh 14/7 năm ngoái cũng khiến 87 người thiệt mạng.

Vị trí vụ tấn công (điểm đỏ) trên Đại lộ Champs Élyseés. Ảnh: Google Maps.

Ngụy An