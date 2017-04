Quân đội Pakistan vừa bắt giữ một đối tượng âm mưu đánh bom liều chết nhằm vào cộng đồng người Cơ đốc giáo trong dịp lễ Phục sinh.

Theo thông báo của quân đội Pakistan, vụ bắt giữ được thực hiện tại thủ đô Lahore đêm 14/4. Đối tượng là một nữ sinh viên ngành y có tên là Noreen Leghari, sống ở thành phố Hyderabad. Trong đoạn băng ghi hình thẩm vấn công bố trước báo giới, đối tượng thừa nhận là một kẻ đánh bom liều chết. Noreen Leghari khai nhận cùng 2 đối tượng nam khác âm mưu tấn công nhằm vào một nhà thờ giấu tên nhân dịp lễ Phục Sinh của người Cơ đốc giáo.

Lực lượng an ninh Pakistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Lahore. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo kế hoạch, Noreen Leghari sẽ khoác 2 áo khoác chứa đầy thuốc nổ cùng 4 lựu đạn để tấn công vào nhà thờ này. May mắn, lực lượng an ninh Pakistan đã kịp thời bắt giữ và phát hiện vụ việc. Theo kết quả điều tra sơ bộ, Noreen Leghari nhiều khả năng có quan hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Sau một loạt vụ tấn công xảy ra trong tháng 2 mà IS nhận là thủ phạm, Pakistan đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét khủng bố. Theo giới chức Pakistan, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 4.500 đối tượng tình nghi và tiêu diệt 108 đối tượng khủng bố trong gần 2 tháng qua.

TTXVN/Tin Tức