Trong khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc được coi là đắt tiền từ các thị trường châu Âu và Nhật giảm một nửa so với năm ngoái, xe từ Ấn Độ và Indonesia lại tăng 3-4 lần.

Toyota Fortuner 2017 chuyển từ xe lắp ráp sang nhập khẩu từ Indonesia.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I, lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam từ các nước như Anh, Canada, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản giảm mạnh. Chỉ có 105 chiếc ôtô nhập khẩu từ Anh, giảm 50% so với cùng giai đoạn 2016.

Số xe nhập khẩu từ Đức về Việt Nam là 365 chiếc, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện nay tại thị trường Việt Nam có nhà phân phối chính thức của các thương hiệu xe Đức BMW,Audi, Porsche, Mercedes-Benz và Volkswagen. Trung bình mỗi chiếc xe nhập từ Đức giá giá khai báo là hơn 1,7 tỉ đồng/chiếc.

Lượng ôtô nhập từ Nhật về giảm còn 1.059 chiếc trong 3 tháng đầu năm nay, so với con số 1.700 chiếc của năm ngoái.

Hyundai Grand i10 2017 nhập khẩu từ Ấn Độ chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam.

Trong khi đó, ôtô nhập khẩu từ ASEAN, Ấn Độ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Thái Lan tiếp tục là thị trường cung cấp xe nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam với hơn 10.000 chiếc (cùng kỳ 2016 là 7.800 chiếc, tăng hơn 1.200 chiếc). Tuy nhiên gần một nửa số ôtô Thái Lan nhập về là xe bán tải.

Lượng xe nhập từ Indonesia và Ấn Độ tuy ít hơn nhưng tăng với tốc độ chóng mặt. 3 tháng đầu năm 2017 có hơn 4.400 ôtô nhập từ Indonesia về Việt Nam, cùng kỳ năm trước chỉ có 833 chiếc; trong khi từ Ấn Độ là gần 4.800 chiếc, cùng kỳ năm ngoái là 1.172 chiếc.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, quý I năm 2017, Việt Nam nhập khẩu khoảng 28.000 ôtô nguyên chiếc (tăng 43,4% so với quý I năm ngoái) nhưng kim ngạch đạt 460 triệu USD (giảm 4,8%). Riêng trong tháng 3/2017, Việt Nam nhập khẩu khoảng 13.000 ôtô nguyên chiếc các loại, tăng 62,5% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt khoảng 150 triệu USD, giảm 18,5% so với cùng kỳ.