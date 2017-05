Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ở Bến Tre, thi thể nạn nhân bị cuốn dưới gầm 50 km nhưng tài xế không hay biết.

Ngày 13/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã làm rõ nguyên nhân một thi thể biến dạng ở trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần bãi rác thuộc xã Phú Hưng (TP Bến Tre). Thời điểm đó, nạn nhân Trần Thanh Hoài (32 tuổi, ngụ huyện Ba Tri), công nhân xí nghiệp chế biến thủy sản tại ấp An Thuận (xã An Thủy) không mặc quần áo.

Cơ quan điều tra khám nghiệm phương tiện gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, sau chầu nhậu đến đêm khuya hôm 10/5, anh Hoài lấy xe máy chở Tho về nhà. Họ lưu thông trên tỉnh lộ 885.

Khi đến gần khu vực ngã tư Làng Mới, cả 2 nhìn thấy cảnh sát giao thông tuần tra. Hoài dừng xe, còn Tho đi bộ về nhà ngủ. Do say rượu, Hoài dừng xe rồi nằm ngủ trên đường.

Lúc này, ôtô loại 7 chỗ do Phạm Văn Dưỡng (53 tuổi) điều khiển chở chủ xe là Bùi Văn Hưng (43 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Tri) đã cán qua người anh Hoài.

Do hoảng loạn, Dưỡng lái ôtô bỏ chạy. Lúc này, thi thể anh Hoài bị cuốn dưới gầm xe.

Tài xế bỏ chạy từ Ba Tri, theo hướng ngã ba Cây Trôm (huyện Bình Đại) về đến cầu An Hóa (huyện Châu Thành) để ra xã Phú Hưng (TP Bến Tre). Đoạn đường ước tính khoảng 50 km. Trong lúc quay đầu xe trên đường Nguyễn Thị Định, khu vực gần bãi rác thì thi thể anh Hoài mới rớt xuống.

Do Dưỡng và Hưng đều không biết việc trên nên về nhà nằm ngủ. Sáng hôm sau, thi thể anh Hoài được người dân phát hiện, còn Dưỡng và Hưng ra tự thú, khai nhận toàn bộ vụ việc.

Cả 2 đã được cảnh sát cho tại ngoại. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ điều tra về hành vi Vi phạm về việc gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người

Khi sự việc xảy ra, nhiều thông tin cho rằng đó là vụ giết người dã man. Nạn nhân bị moi hết nội tạng, cơ thể bị cưa cắt thành nhiều khúc... Tuy nhiên cảnh sát đã làm rõ vụ việc và phản bác thông tin trên.

"Cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở để chứng minh đây là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông, chứ không phải là một vụ giết người dã man như mọi người đồn đoán", một cảnh sát nói.

Tỉnh lộ 885 vòng qua đường Nguyễn Thị Đinh, gần bãi rác nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Google Maps.

