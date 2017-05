Một nhóm các nhà khoa học với sự tham gia của các chuyên gia Nga đã chứng minh ăn ớt thường xuyên sẽ giúp giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa.

Kết quả trên được công bố trên tạp chí International Journal Of Food Sciences And Nutrition. Trong ớt có chứa capsaicin alkaloid, việc giảm cân là do capsaicin làm tăng khả năng trao đổi chất béo, đẩy nhanh quá trình tiêu thụ năng lượng và điều chỉnh mức độ insulin trong máu. Kết luận của các nhà khoa học dựa trên dữ liệu tổng hợp khi quan sát những người ăn ớt trong thực phẩm một lần, hoặc thường xuyên trong 12 tuần.

MAI NGÂN