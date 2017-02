Đoàn phim La La Land đã mừng hụt khi được xướng tên nhầm ở hạng mục Phim truyện xuất sắc Oscar 2017. Giải thưởng này chính xác thuộc về Moonlinght.

Màn trao giải hạng mục Phim xuất sắc đã trở thành thảm họa trong lịch sử Oscar khi người dẫn chương trình xướng nhầm tên người chiến thắng.

Thay vì đọc tên Moonlight, hai ngôi sao Warren Beatty và Faye Dunaway đã tuyên bố nhầm La La Land giành giải Phim truyện xuất sắc Oscar 2017.

Warren Beatty giải thích sự cố đọc nhầm giải Phim truyện xuất sắc trước mặt đoàn phim La La Land và nhà sản xuất La La Land trao lại tượng vàng Oscar cho nhà sản xuất Moonlight ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2017. (Ảnh: ITV.com)

Khi toàn bộ e kíp sản xuất và diễn viên của La La Land ăn mừng chiến thắng thì hai người trao giải mới nhận ra nhầm lẫn của mình và khán giả được phen ngã ngửa khi Warren Beatty cho biết ông đã xướng nhầm tên La La Land trong hạng mục Phim truyện xuất sắc thay vì Moonlight.

Nhà sản xuất La La Land, Jordan Horwitz, giơ cao chiếc phong bì chứng minh Moonlight mới thực sự là phim giành chiến thắng Phim truyện xuất sắc và hòa nhã trao lại tượng vàng Oscar cho nhà sản xuất phim Moonlight. (Ảnh: Getty Images)

Beatty cho biết, sở dĩ xảy ra lỗi nghiêm trọng này là do ông được trao nhầm phong bì và ông đã nhìn thấy tên Emma Stone trong phim La La Land khi mở phong bì.

“Tôi không cố ý để gây cười” – Beatty nói với đám đông khán giả đang sốc khi ông quay trở lại sân khấu và cố gắng giải thích lỗi có 1 không 2 trong lịch sử Oscar.

Emma Stone xúc động khi lên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc Oscar 2017. (Ảnh: AP)

Vài phút trước khi xảy ra bi hài kịch này, Emma Stone vừa được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc cho vai Mia trong phim La La Land.

Ban giám đốc của Price Waterhouse, nơi chịu trách nhiệm kiểm đếm kết quả giải Oscar, đã lập tức nhận ra lỗi này khi Dunaway xướng tên La La Land. Một người của Price Waterhouse đã lập tức lên sân khấu để đính chính lại.

Người dẫn chương trình Oscar, Jimmy Kimmel đã thông báo cho khán giả rằng thực tế Moonlight mới là phim giành chiến thắng trong hạng mục Phim truyện xuất sắc và minh chứng nằm bên trong chiếc phong bì mà hai người trao giải cầm.

Ngay sau khi đính chính lại lỗi trao nhầm giải, nhà sản xuất La La Land, Jordan Horwitz, đã hòa nhã trao lại tượng Oscar cho nhà sản xuất Moonlight.

Casey Affleck xúc động khi được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc Oscar 2017. (Ảnh: Reuters)

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Ryan Gosling đã bị mất giải vào tay Casey Affeck, nam diễn viên chính trong phim Manchester By The Sea.

Tuy nhiên, bộ phim âm nhạc La La Land vẫn giành được giải Đạo diễn xuất sắc dành cho Damien Chazelle.

Ngoài hai giải thưởng chính là Đạo diễn và Nữ diễn viên chính xuất sắc, La La Land còn giành 4 giải thưởng khác là: Dựng phim xuất sắc, Nhạc nền trong phim xuất sắc, Bài hát chủ đề xuất sắc, bài “City of Stars”, Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Danh sách giải thưởng Oscar 2017:

Phim truyện xuất sắc: Moonlight

Đạo diễn xuất sắc: Damien Chazelle (La La Land)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Emma Stone (La La Land)

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali (Moonlight)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Viola Davis (Fences)

Phim nước ngoài xuất sắc: The Salesman

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: Piper

Phim hoạt hình xuất sắc: Zootopia

Thiết kế sản xuất xuất sắc: La La Land

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: The Jungle Book

Biên tập phim xuất sắc: Hacksaw Ridge

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: The White Helmets

Phim ngắn xuất sắc: Sing

Kỹ thuật quay phim xuất sắc: La La Land

Nhạc cho phim xuất sắc: La La Land

Bài hát hay nhất: City of Stars (La La Land)

Kịch bản gốc xuất sắc: Manchester by the Sea

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Moonlight

Hóa trang xuất sắc: Suicide Squad

Thiết kế phục trang xuất sắc: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Phim tài liệu xuất sắc: OJ: Made in America

Biên tập âm thanh xuất sắc: Arrival

Hòa âm xuất sắc: Hacksaw Ridge