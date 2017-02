Do nhầm lẫn kết quả, La La Land đành mừng hụt khi chứng kiến Moonlight trở thành bộ phim xuất sắc nhất Oscar 2017

Do nhầm lẫn kết quả, La La Land đành mừng hụt khi chứng kiến Moonlight trở thành bộ phim xuất sắc nhất Oscar 2017

Ở hạng mục Bộ phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2017, ban đầu cái tên được xướng lên là La La Land. Tuy nhiên sau đó thông tin được đính chính lại, kết quả là bộ phim kinh phí thấp Moonlight mới là người chiến thắng ở hạng mục Bộ phim xuất sắc nhất.

Một chiến thắng làm đẹp lòng người hâm mộ điện ảnh, bởi xét về nhiều mặt Moonlight vẫn sở hữu nội dung tinh tế, chạm đến các vấn đề gai góc hơn La La Land. Trước đó, Moonlight đã giành tượng vàng ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc, nhờ có cách triển khai câu chuyện chia tách phim làm 3 quãng thời gian, khai thác 3 giai đoạn cuộc đời của nhân vật hết sức độc đáo.

Oscar dành cho Emma Stone cũng là tượng vàng cuối cùng La La Land có được trong lễ trao giải năm nay

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, một cái tên đã được dự đoán từ sớm trở thành người chiến thắng, đó là tài tử Casey Afleck. Vai diễn của anh trong bộ phim Manchester By The Sea khiến nhiều người thán phục về khả năng biết đạt cảm xúc tinh tế. Gia đình Afleck đã có thêm một bức tượng vàng để đưa vào bộ sưu tập của mình, khi trước đó anh trai của Casey Afleck là Ben Afleck cũng đã giành Oscar năm 2014. Manchester By The Sea cũng có thêm một chiến thắng ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Casey Afleck, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Oscar 2017

La La Land tuy giành được 14 đề cử, song rốt cục cũng chỉ ra về với 6 giải thưởng. Trong đó bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Emma Stone và Đạo diễn xuất sắc nhất của Damien Chazelle. Đây là 2 giải thưởng cá nhân có giá trị cao với nghệ sĩ, bởi lẽ Emma Stone đã hoàn thành giấc mơ tượng vàng của mình sau cú trượt trận năm 2014, còn Chazelle trở thành người trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải Oscar (32 tuổi).

Ngoài ra, bộ phim nhạc kịch này cũng giành được các giải Ca khúc trong phim hay nhất cho nhạc phẩm City of Stars, Nhạc nền xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế xuất sắc nhất. Cả 4 giải thưởng này đều liên quan đến không khí vintage hoài niệm hết sức độc đáo, hợp khẩu vị Hollywood.

Zootopia 1 lần nữa giữ Oscar phim hoạt hình không bay ra ngoài nước Mỹ

Ở một diễn biến khác, Zootopia tiếp tục cho thấy sự thống trị của Disney - Pixar ở hạng mục phim hoạt hình, khi cho dù những Kubo and Two Stings, Moan rất xuất sắc cũng không đánh bại được câu chuyện thành phố thú vật. Tượng vàng dành cho phim hoạt hình xem ra sẽ còn ở lại nước Mỹ thêm một năm nữa.

Dưới đây là kết quả chi tiết Oscar 2017

Phim hay nhất: Moonlight

Đạo diễn xuất sắc: Damien Chazelle, La La Land

Nam diễn viên chính xuất sắc: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Emma Stone, La La Land

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali, Moonlight

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Viola Davis, Fences

Kịch bản gốc xuất sắc:Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

Phim tài liệu hay nhất: O.J.: Made in America

Phim hoạt hình xuất sắc: Zootopia

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: The Salesman (Iran)

Dựng phim xuất sắc: Hacksaw Ridge (John Gilbert)

Quay phim xuất sắc: La La Land (Linus Sandgren)

Thiết kế sản xuất xuất sắc: La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco)

Phục trang xuất sắc: Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Nhạc nền xuất sắc: La La Land (Justin Hurwitz)

Ca khúc trong phim hay nhất: City of Stars, La La Land

Dàn dựng âm thanh xuất sắc: Arrival

Hòa âm xuất sắc: Hacksaw Ridge

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: The Jungle Book

Hóa trang và làm tóc xuất sắc: Suicide Squad

Phim truyện ngắn hay nhất: Sing

Phim tài liệu ngắn hay nhất: The White Helmets

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Pipe

Minh Nguyễn