Khi cộng đồng mạng còn đang xôn xao về việc Erik bất ngờ rời khỏi Monstar, St.319 và những đối đáp qua lại giữa Erik và công ty cũ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thì mới đây, Only C chia sẻ lên trang cá nhân một đoạn trạng thái được cho là bên vực Aiden dưới góc nhìn của một nhà sản xuất âm nhạc.

Dòng trạng thái của Only C đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Mở đầu dòng tâm sự, Only C nêu ra ví dụ chân thực khi xây dựng 'thương hiệu' Lou Hoàng (học trò, ca sĩ thuộc quyền quản lí của công ty Only C) đến giờ đừng nói là lời, thu hồi vốn còn chưa được. Anh cũng cho biết mình chẳng cấm cản chuyện tình cảm của ai, nhưng miễn sao đừng để nó ảnh hưởng đến công việc, nếu không thì hoặc là tự nghỉ hoặc là bị đuổi.

'Còn yêu đương, tôi thì tôi không có cấm. Thích yêu ai thì yêu, mã hễ ảnh hưởng công việc thì 1 là tự nghỉ, 2 là đuổi. Mà y như rằng lần nào yêu cũng bể việc. Tự nhận ra tự nghỉ yêu. Còn chửi là bình thường, tôi là tôi đánh luôn. Ai mà không yêu chứ. Quan trọng là khi đã trưởng thành thì tình yêu đó mới bền vững và đáng trân trọng.

Mà có cha mẹ nào thương con mà không cấm đoán con yêu đương khi còn nhỏ và đánh đập con khi con hư không?' - Only C viết.

Only C lên tiếng bênh vực Aiden dưới góc độ của một nhà sản xuất âm nhạc

Đoạn cuối dòng tâm sự, Only C cũng nhắc tới scandal giữa ERIK và ST.319 vừa qua, anh cho biết: 'Còn về Aiden, cho đến bây giờ ngồi nói chuyện với tôi chưa hề nói xấu Erik một câu. Chỉ nói rằng thành viên này còn nhỏ dại nên suy nghĩ chưa đến, hoặc tôi chưa đủ thân để Aiden trải lòng. Nhưng ở cương vị giống Aiden, tôi hiểu cậu ấy.'

Trong đoạn chia sẻ của mình, Only C còn nhắn nhủ tới các nghệ sĩ đàn em, những người mới bước chân vào nghề hoặc có ý định vào nghề rằng: 'Nghệ sĩ Việt Nam nghèo lắm. Yêu tiền thì đừng làm nghệ sỹ. Chừng nào nhận thấy bản thân yêu nghề thì hãy làm'. Nhiều cư dân mạng cho rằng câu nói này của anh như để ám chỉ Erik.

