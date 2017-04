Tổng thống Trump rút lại cáo buộc khi tranh cử về việc Trung Quốc thao túng tiền tệ, đồng thời cho rằng đồng USD hiện đang quá mạnh do “người dân tin tưởng tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng Mỹ sẽ không coi Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ, và rằng ông sẽ có lập trường mềm hơn với thâm hụt thương mại từ Trung Quốc để đổi lại sự giúp đỡ trong việc kiềm chế Bắc Triều Tiên.

Trái với những gì tuyên bố khi tranh cử rằng ông sẽ trừng phạt Trung Quốc do đã thao túng tiền tệ, trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hôm thứ Tư, ông Trump cho rằng Trung Quốc không thao túng tiền tệ do nền kinh tế lớn thứ hai đã không cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ trong nhiều tháng.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cho biết cứng rắn với Trung Quốc sẽ làm giảm nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân ở Bắc Triều Tiên.

Cáo buộc “thao túng tiền tệ” sẽ mở ra các cuộc điều ra và áp dụng các biện pháp trừng phạt thuế quan và thương mại.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho rằng đồng bạc xanh có thể “đang tăng giá quá mạnh”.

Tổng thống Mỹ cho rằng đồng USD tăng giá sau cuộc bầu cử một phần do “lỗi” của mình, bởi “người dân có lòng tin ở tôi”.

“Rất, rất khỏ để cạnh tranh khi bạn có đồng đô lâ mạnh trong khi các nước khác đang giảm giá đồng tiền của mình”, ông nói.

Sau lời bình luận này, giá đồng USD giảm vào trưa thứ Tư (giờ Mỹ) xuống mức đáy 5 tháng so với đồng yen Nhật. Tỷ giá USD/JPY giảm xuống còn 109,13, so với mức 109,62 hôm thứ Ba tại New York.

Bảng Anh tăng giá lên mức 1,2524 USD đổi 1 bảng, so với mức 1,2491 hôm thứ Ba.

Trong khi đó, chỉ số ICE U.S. Dollar đi ngang ở mức 100,67 điểm. Tương tự, chỉ số WSJ Dollar dao động quanh mức 90,51 điểm.

Ông Trump cũng hé mở khả năng tiếp tục để bà Janet Yellen giữ chức Chủ tịch Fed khi nhiệm kì của bà kết thúc vào năm 2018.

Minh Tuấn