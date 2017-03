Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chống đến cùng phán quyết của một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn sắc lệnh nhập cảnh sửa đổi.

Hôm 15/3, thẩm phán liên bang Derrick Watson tại Hawaii đã ra phán quyết dừng sắc lệnh nhập cư mà ông Trump ban hành lần 2 với nội dung cấm công dân 6 quốc gia có đa số người theo đạo Hồi (gồm Iran, Syria, Somalia, Sudan, Yemen, Libya) và những người tị nạn tới Mỹ.

Phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ trước khi sắc lệnh có hiệu lực vào ngày 16/3.

Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu để phát biểu tại cuộc mít-tinh đêm 15/3 ở Nashville, bang Tennessee. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ mô tả quyết định của thẩm phán Watson là "vượt quá thẩm quyền".

Theo báo Boston Globe, khi phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở thành phố Nashville bang Tennessee, Donald Trump giải thích: "Đạo luật trong hiến pháp Mỹ trao quyền cho Tổng thống ngăn chặn hoạt động nhập cư khi xét thấy điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ".

"Chúng ta đang nói về sự an toàn của đất nước, sự an toàn và an ninh của người dân", Trump nói thêm và nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa Hawaii "khiến chúng ta trông yếu ớt".

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố chính quyền của ông sẽ theo đến cùng vụ này, kể cả đưa ra Tòa án Tối cao. "Và chúng ta sẽ thắng", Tổng thống Trump quả quyết.

Thanh Hảo