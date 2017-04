Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi buổi lễ ký sắc lệnh điều hành liên quan đến các vấn đề thương mại, trước đó ông đã quên đặt chữ ký của mình vào tài liệu.

Trong đoạn video phổ biến trên nhiều phương tiện truyền thông mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào Phòng Bầu dục để công bố Nghị định mới liên quan đến các vấn đề thương mại .

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuy nhiên, ông Trump đã rời khỏi phòng trước khi ký văn bản. Nhận ra điều này, Phó Tổng thống Michael Pence cố gắng đuổi kịp ông chủ Nhà Trắng nhưng tổng thống đã không quay trở lại. Sau đó, ông Pence quay lại bàn và cầm lấy tập tài liệu và rời khỏi phòng. Được biết, theo quy tắc, Tổng thống Mỹ thường đặt bút ký luật trực tiếp trước mặt giới báo chí trong Phòng Bầu dục.

Theo The Hill, lẽ ông Trump rời khỏi phòng sau khi một phóng viên đặt ra câu hỏi với người đứng đầu nhà nước về Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống.

Trước đó, ngày 30/3, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đã đưa ra lời đề nghị sẵn sàng ra làm chứng về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Đổi lại, ông phải được miễn truy tố các tội danh. Tuy nhiên, Ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã từ chối lời đề nghị này của Cựu Cố vấn An ninh.

theo Sputnik