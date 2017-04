Chơi golf là thú tiêu khiển cuối tuần ưa thích của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng là trò chơi ông dùng để tạo mối quan hệ với các lãnh đạo thế giới khác.

Tuy nhiên, có vẻ như chiến thuật này sẽ khó có tác dụng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đài CNN.

Ông Trump sẽ tiếp đón ông Tập tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago ở khu Palm Beach, bang Florida trong hai ngày 6 và 7-4. Tuy nhiên, bất kỳ đề xuất nào về việc để họ chơi golf tại các sân thuộc sở hữu của ông Trump gần đó có thể gặp nhiều khó khăn.

Từ trước đến nay, chủ tịch Tập Cận Bình vốn là người hâm mộ bóng đá và không phải là một người biết chơi golf. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn đang tiến hành cuộc chiến chống lại môn thể thao này trong nước.

Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền 5 năm trước, Bắc Kinh đã cho đóng cửa nhiều sân golf khắp nước và cấm 88 triệu thành viên Đảng Cộng sản chơi bộ môn này.

Ông Trump chơi golf cùng Thủ tướng Abe hồi tháng 2. Ảnh: Donald Trump Twitter

"Đối với ông Tập, golf là một chủ đề nhạy cảm với rất nhiều thành kiến ở quê nhà . Đó là biểu tượng của sự tham nhũng, một điều mà ông Tập đang chống lại. Golf đại diện cho nhiều điều mà ông Tập đã dành phần lớn nhiệm kỳ của mình để dẹp bỏ, vì vậy rất khó để nghĩ đến viễn cảnh chính phủ nước này chấp nhận hay ít nhất là công khai trò chơi trong tương lai gần" - ông Dan Washburn, tác giả cuốn sách "The Forbidden Game: Golf and the Chinese Dream" (tạm dịch: Trò chơi bị cấm đoán: Golf và Giấc mơ Trung Quốc), giải thích.

Trong khi ông Trump và ông Tập chuẩn bị thảo luận các vấn đề nặng ký như xung đột thương mại và Triều Tiên, thú chơi golf của ông Trump cùng với thái độ ghét bộ môn này của ông Tập cho thấy 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cần tìm một sợi dây liên kết khác.

Nhiệm vụ này còn trở nên khó khăn hơn sau khi hình ảnh ngoại giao golf giữa ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cả thế giới biết đến hồi tháng 2 qua.

Có lẽ ông Trump cần noi gương cựu Tổng thống Richard Nixon, người đã mời đội bóng bàn Trung Quốc tới Mỹ để thi đấu giao hữu - động thái góp phần dẫn đến sự khôi phục quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Bảo Hạnh (Theo CNN)