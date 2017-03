Trước khi thông báo rút lại Đạo luật chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA, còn gọi là Trumpcare) tới công chúng, Tổng thống Donald Trump gọi điện thoại cho 2 tờ báo mà trước đó ông mô tả là “đưa tin giả” để bày tỏ sự phản ứng.

Sau khi Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa quyết định rút lại Trumpcare , nhà lãnh đạo Mỹ đã nói chuyện với báo The New York Times qua điện thoại. Trong cuộc trò chuyện này, ông đổ lỗi cho đảng Dân chủ là nguyên nhân khiến dự luật thất bại, đồng thời dự báo chương trình chăm sóc sức khỏe do người tiền nhiệm Barack Obama đề xuất, tên gọi “Obamacare”, sẽ “nổ tung”.

Phóng viên Robert Costa của tờ The Washington Post cũng cho biết ông Trump gọi điện thoại di động cho mình để thông báo rằng dự luật Trumpcare đã “chết”. “Tổng thống Trump gọi điện vào chiều 24-3, lúc 15 giờ 31 phút. Tôi nghĩ đó là một độc giả gọi tới để than phiền vì số điện thoại đó bị chặn. Nhưng chính là tổng thống gọi đến từ phòng Bầu dục, giọng của ông ấy chùng xuống. Ông ấy nói: ‘Chào Bob (tên thân mật của Costa). Chúng tôi đã rút lại (dự luật)’”.

Ông Trump ngồi tại phòng Bầu dục trước khi nói chuyện với truyền thông về Trumpcare hôm 24-3. Ảnh: AP

Tiếp đến, nhà lãnh đạo Mỹ đổ lỗi cho đảng Dân chủ giống như ông than phiền với báo The New York Times. “Chúng tôi không nhận được sự ủng hộ của đảng Dân chủ. Chúng tôi không kiếm được lá phiếu nào từ họ. Thậm chí họ không bỏ lấy 1 lá phiếu nên mọi thứ diễn ra thật khó khăn” – ông Trump phàn nàn.

“Điều tốt nhất mà tôi có thể kể bây giờ là Obamacare. Nó sẽ "nổ tung" và hầu hết các tiểu bang đều gặp vấn đề lớn với đạo luật đó” – ông Trump dự báo và dẫn chứng Tennessee và Kentucky là hai trong số những bang bị ảnh hưởng.

Ông cũng tỏ ra thất vọng khi “nhiều người không nhận ra dự luật của chúng tôi tốt như thế nào vì họ mới chỉ chứng kiến Giai đoạn 1. Nếu tiến đến Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3, Trumpcare sẽ trở thành một đạo luật có tầm cỡ”.

Sau cùng, nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng đảng Dân chủ sẽ hợp tác với ông trong tương lai nếu Obamacare bị hủy bỏ. Tổng thống Trump cho biết lúc đó, ông sẵn sàng mở rộng vòng tay để chào đón.

Phạm Nghĩa (Theo The New York Times, The Washington Post)