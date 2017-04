Tổng thống Donald Trump ngày 1/4 đã yêu cầu NBC News - kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ - ngừng đưa tin về các cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa đội ngũ của ông với giới chức Nga trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Đến khi nào thì ông Chuck Todd với đôi mắt thiếu ngủ và kênh NBC News mới bắt đầu nói về vụ bê bối nghe lén của (cựu Tổng thống) Obama, đồng thời ngừng đưa tin về những câu chuyện giả mạo liên quan đến mối quan hệ Trump - Nga?”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter vào tối ngày 1/4.

Theo Business Insider, trong đoạn bình luận trên, Tổng thống Trump dường như muốn đề cập tới số phát sóng gần đây nhất của chương trình “Meet the Press” (tạm dịch: Gặp gỡ báo chí) thuộc kênh NBC do người dẫn chương trình Chuck Todd phụ trách. Trong chương trình này, Chuck Todd đã trò chuyện cùng cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng John Earnest về các cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Vài phút sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục đăng đàn trên Twitter và “tố” truyền thông giả mạo như những lần trước đây. Ông viết: “Đó chính là giới truyền thông chuyên đưa tin giả mạo, nói rằng “không có con đường nào dành cho Trump để đi đến chiến thắng”, đồng thời thúc đẩy một câu chuyện không có thật về Nga. Hoàn toàn bịa đặt!”.

Người dẫn chương trình Chuck Todd (Ảnh: NBC)

Trước đó, đã có nhiều lần ông Trump chỉ trích nặng nề báo chí vì đưa tin về các cuộc điều tra nhằm vào Nga, đặc biệt là các nghi vấn về mối quan hệ giữa các thành viên trong đội ngũ của ông với giới chức Nga. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định đây đều là những thông tin sai sự thật, bất chấp hai ủy ban tình báo tại lưỡng viện và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vẫn đang tiếp tục vào cuộc để làm rõ vụ lùm xùm này.

Trong khi đó, điều mà Tổng thống Trump muốn truyền thông tích cực làm là đưa tin mạnh hơn về cáo buộc cựu Tổng thống Obama đã nghe lén ông vào thời điểm trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Mặc dù đã nhiều lần “tố” người tiền nhiệm trên Twitter về vấn đề này, song đến nay ông Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh cho nhận định của mình.

Dân trí

