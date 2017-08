Anh Sa nhặt được chiếc túi chứa nhiều tài sản có giá trị của du khách đến từ Australia và mang đến nhờ công an thông báo cho người đánh rơi.

Ngày 3/8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã trả lại túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị cho ông Michach David Towsend (quốc tịch Australia).

Lực lượng Công an thị xã Điện Bàn trao trả túi xách cho du khách đánh rơi. Ảnh: C.A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2/8, anh Trần Quốc Sa (31 tuổi, trú thôn Cẩm Phú, xã Điện Phong) đến trụ sở công an trình báo, trên đường đi làm ở phố cổ Hội An, anh Sa nhìn thấy chiếc túi xách ven đường 609 (phường Điện An, Quảng Nam).

Mở chiếc túi ra xem, phát hiện bên trong chứa nhiều tài sản giá trị như laptop, điện thoại di động, máy ghi âm, máy đọc sách, ổ cứng, tiền, giấy tờ và một vài tư trang cá nhân nên anh Sa đã mang tài sản đến cơ quan công an, đăng thông tin trên trang cá nhân để tìm chủ nhân, trả lại tài sản.

Sau một ngày thông báo tìm chủ nhân của chiếc túi bị đánh rơi, đến sáng 3/8, Michach David Towsend biết tin và đến trụ sở Công an thị xã Điện Bàn để làm tủ tục nhận lại tài sản.

Vị du khách đã bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Sa và công an sở tại. Ông cho hay chiếc túi xách bị rơi dọc đường, khi ông đang trên đường du lịch qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Để tìm lại tài sản, Michach David Towsend đã dán tờ rơi tại nhiều khách sạn ở Hội An và may mắn nhận được thông báo có người đã nhặt được chiếc túi xách.

Tuyến đường 609 (Quảng Nam), nơi du khách đánh rơi túi xách. Ảnh: Google Maps.

.

Đắc Đức