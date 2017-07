Theo Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, việc dừng bán động cơ RD-180 cho Mỹ chỉ dẫn đến thiệt hại tài chính cho phía Nga. Vì vậy, sẽ không có chuyện đó.

Nga thực dụng

Tuyên bố trên Kênh truyền hình Nước Nga-24, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Moscow hiện chưa có kế hoạch ngăn chặn các lô hàng động cơ tên lửa bán cho Mỹ.

"Nga nhận thấy những điểm mạnh và điểm yếu của Mỹ. Chúng tôi chú ý đến khẩu hiệu "Vũ trụ không liên quan đến chính trị", nhưng không có gì là vĩnh cửu", Phó Thủ tướng Rogozin cho biết và khẳng định rằng Mỹ chưa ngừng hợp tác với Nga trong lĩnh vực không gian, bởi vì "họ không có gì để phóng các tên lửa của họ".

Động cơ tên lửa RD-180 của Nga.

Vấn đề này là thuộc thẩm quyền của Tổng thống và Hội đồng an ninh Nga, ông Rogozin cho biết. Theo ông này, việc dừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ chỉ có thể dẫn đến thiệt hại tài chính cho phía Nga.

"Chúng ta sẽ mất tiền, hãy cứ để họ bay trên các động cơ của chúng ta, hơn nữa, đó là loại cũ… năm 1994. Chúng ta từ lâu đã chế tạo ra động cơ mới, còn họ thì vẫn bay trên loại đã cũ", ông tuyên bố và nhấn mạnh thêm rằng RD-180 là động cơ tên lửa "đáng tin cậy và rất tốt".

Khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, ông vạch rõ cách tiếp cận thực dụng của Mỹ liên quan đến việc thu thập công nghệ Nga trong lĩnh vực không gian.

"Chúng tôi có thể ngay bây giờ, ví dụ như cắt đứt việc cung cấp động cơ phản lực RD-180 cho tên lửa Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này, tôi không che giấu, tôi đã vài lần triệu tập các chuyên gia của chúng tôi. Đã suy tính nhưng để làm gì cơ chứ?", Phó thủ tướng Nga nói.

Mỹ khó thoát

Dù động cơ mua được từ Nga chỉ là công nghệ của những năm 1994 nhưng RD-180 vẫn đang là cứu cánh cho chương trình không gian của Mỹ. Tuy nhiên, với nỗ lực thoát sự lệ thuộc vào Nga, hồi đầu năm 2016, Mỹ đã ký 2 hợp đồng chế tạo động cơ tên lửa thay thế cho RD-180 của Energomash.

Trong nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào các hợp đồng cung cấp tên lửa đẩy của Nga, Bộ quốc phòng Mỹ đã quyết định ký liền 2 hợp đồng chế tạo động cơ tên lửa đẩy vũ trụ để thay thế động cơ RD-180 mà Mỹ đã phải mua của Nga suốt hàng chục năm qua.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho rằng, hoạt động nghiên cứu phát triển các hệ thống động cơ mới đã được Bộ quốc phòng Mỹ ủy thác cho các công ty chế tạo thiết bị hàng không Aerojet Rocketdyne và United Launch Services.

Aerojet Rocketdyne có nhiệm vụ chế tạo nguyên mẫu động cơ tên lửa AR1 theo một hợp đồng trị giá 115 triệu USD. Khả năng tổng ngân sách đầu tư quốc gia cho kế hoạch này sẽ lên tới 536 triệu USD.

Còn United Launch Services nhận trọng trách thiết kế tên lửa đẩy Vulcan BE-4 với động cơ đẩy ACES. Công ty này được trao một hợp đồng trị giá 47 triệu USD, khả năng tổng số tiền đầu tư quốc gia sẽ đạt tới 202 triệu USD.

Theo các điều khoản của hợp đồng, kế hoạch nghiên cứu phát triển phải được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2019. Sau đó, chúng sẽ được thử nghiệm để hoàn tất tính năng rồi mới đưa vào sản xuất hàng loạt.

Tờ The New York Times viết rằng, do không thể thoát khỏi động cơ của Nga ít nhất một vài năm nữa để phóng các thiết bị công nghệ cao nhất vào không gian nên hợp đồng đã được luật ngân sách của Quốc hội cho phép thực hiện trở lại hồi tháng 12/2015.

Mới đây, Công ty liên doanh United Launch Alliance (ULA) của Mỹ, do Boeing và Lockheed Martin liên kết thành lập, đã đặt mua thêm 20 động cơ tên lửa RD-180 do Nga chế tạo. Theo thông báo, các động cơ này sẽ được sử dụng trên tên lửa đẩy Atlas của Mỹ.

Thông báo của công ty này cho biết, số động cơ được đặt mua sẽ "phục vụ các đơn đặt hàng phóng tên lửa hiện nay và trong tương lai của khách hàng dân dụng và thương mại, trong khi chờ đợi động cơ của Mỹ được sản xuất và cấp chứng nhận".

Công ty lưu ý, việc Mỹ buộc phải tiếp tục mua động cơ tên lửa của Nga là "sự cần thiết đảm bảo một chu trình phát triển trôi chảy", cho việc chuyển sang sử dụng động cơ nội địa Mỹ và "duy trì tính cạnh tranh lành mạnh trong ngành công nghiệp phóng tên lửa".

Đan Nguyên