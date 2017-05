Tuyên bố từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin và người người đồng cấp Mỹ, Donald Trump đã đồng ý gặp gỡ vào tháng 7 tới thông qua cuộc điện đàm hôm 2/5, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác để củng cố lệnh ngừng bắn tại Syria.

Theo Reuters, Điện Kremlin thông báo cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ kể từ sau khi Washington tấn công tên lửa Syria hôm 4/4, khá xây dựng và thiết thực. Hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ nhất trí sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp vào khoảng thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức tháng 7 tới.

Tuyên bố từ Nhà Trắng và Điện Kremlin đều khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc đối thoại hiệu quả, bao gồm các vấn đề Triều Tiên và chống phiến quân Hồi giáo trên khắp Trung Đông. Nhà Trắng cho hay, “ông Putin và Trump đã nhất trí rằng tất cả các bên cần phải làm mọi thứ có thể để chấm dứt tình trạng bạo lực tại Syria”.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã đồng ý gặp mặt vào tháng 7 tới. Nguồn: Reuters

“Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo rất tốt đẹp, bao gồm cả một cuộc thảo luận về vùng an toàn, hay vùng giảm leo thang, nhằm đạt được hòa bình lâu dài vì các lý do nhân đạo và nhiều lý do khác”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng thông báo thêm rằng Washington sẽ gửi một đại diện tới các cuộc đàm phán ngừng bắn Syria ở Astana, Kazakhstan vào ngày 3-4/5. Bộ Ngoại giao khẳng định quyền Thứ trưởng, chịu trách nhiệm các vấn đề cận Đông, Stuart Jones sẽ tham dự đối thoại Astana với tư cách quan sát viên.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay ông Putin và Trump đã nhất trí đẩy mạnh đối thoại nhằm tìm ra những phương pháp tăng cường lệnh ngừng bắn và đảm bảo tính ổn định của nó. “Mục đích là tạo ra các điều kiện để tiến hành phác thảo một nghị quyết thực sự cho Syria. Điều này có nghĩa là Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thông báo cho hai nhà lãnh đạo về những tiến triển theo hướng này”, Điện Kremlin cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga và Mỹ cũng “đề cập đến làm cách nào để giải quyết tốt nhất tình huống rất nguy hiểm tại Triều Tiên hiện nay”. Với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân mang tính thách thức toàn cầu của Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng căng thẳng trên khắp châu Á – Thái Bình Dương này.

“Tình hình nguy hiểm tại bán đảo Triều Tiên đã được bàn bạc khá chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi kiềm chế và giảm bớt căng thẳng”, Điện Kremlin cho biết.

Tuệ Minh (lược dịch)