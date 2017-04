Huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng thừa nhận các học trò của ông ở Than Quảng Ninh còn rất thiếu kinh nghiệm trong lần đầu tham dự đấu trường AFC Cup.

Huấn luyện viên trưởng Phan Thanh Hùng thừa nhận các học trò của ông ở Than Quảng Ninh còn rất thiếu kinh nghiệm trong lần đầu tham dự đấu trường AFC Cup.

Than Quảng Ninh đã trải qua hai lượt trận đầu tiên của AFC Cup 2017 mà chưa có một chiến thắng nào. Đội bóng đất mỏ mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng H. Ngày mai (5/4), Than Quảng Ninh sẽ có trận thứ ba gặp Home United - đối thủ đã thắng họ 3-2 ở lượt đi.

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, ông Hùng nói: “Tôi đã quen rồi nhưng với nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh, đây mới là lần đầu tiên họ tiếp xúc giải đấu này. Họ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi nghĩ qua hai trận, họ đã tự tin hơn nhiều.”

“Với Than Quảng Ninh, tham dự được giải đấu này đã là một nỗ lực rất lớn. Chuyên môn của Than Quảng Ninh cũng còn nhiều điều phải cải thiện. Sau một kết quả hòa Yadanarbon và thua Home United, chúng tôi vẫn xác định rằng đội bóng còn cơ hội. Than Quảng Ninh sẽ cố gắng trong trận đấu ngày mai.”

Hiện Than Quảng Ninh đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng với 3 điểm kém đội dẫn đầu Hà Nội FC. Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam thừa nhận: “Trọng tâm của chúng tôi vẫn là V-League, đội bóng không thể vắt kiệt sức cho một giải đấu ngoài trọng tâm. Chúng tôi sẽ đánh giá lực lượng và khả năng của mình. Nếu hợp lý, Than Quảng Ninh vẫn sẽ phấn đấu. Ngày mai, đội bóng vắng Nguyên Sa, Thanh Hào, Hoa Hùng nhưng có Thanh Hiền trở lại.”

Bảng xếp hạng bảng H AFC Cup 2017.

“Lực lượng của chúng tôi vẫn có thể đảm bảo chuyên môn trận đấu. Ở lượt đi, chúng tôi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo. Lần này, đá ở Mỹ Đình là cơ hội để chúng tôi chiến thắng.”

Bản thân đội trưởng Tuấn Linh cũng tỏ rõ quyết tâm. Ở trận trước gặp Home United, đội bóng của Tuấn Linh dẫn hai bàn nhưng thua ngược 2-3. Bản thân Tuấn Linh đã bốn lần phải vào lưới nhặt bóng sau chỉ hai trận. Anh tuyên bố: “Là thủ môn, không ai mong mình bị thủng lưới nhiều hết. Trong trận chiều mai, em sẽ cùng với anh em cố gắng không để thủng lưới bàn nào và giành chiến thắng.”

Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Aidil Sharin của Home United chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này và đang hướng tới một thắng lợi nữa. Tôi đã có nhiều dịp xem sân Mỹ Đình, chất lượng mặt cỏ và cơ sở vật chất tại đây đều rất tốt, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu.”

Cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Home United sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày mai (5/4) trên sân Mỹ Đình./.

