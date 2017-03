"Tôi thống kê trong hơn 180 quán bia trên vỉa hè Hà Nội, hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau", ông Nguyễn Đức Chung nói về thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sáng 4/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã phát biểu về thực trạng lấn chiếm vỉa hè tại hội nghị "Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" của Ban chỉ đạo 197 thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng câu chuyện giải quyết lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã bàn nhiều, ra quân bao lần nhưng đều thất bại. "Chỉ thị 14 ngày 12/12/2014 của Thành ủy còn nguyên giá trị, chúng ta cần làm đúng theo chỉ thị này sẽ tốt", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung muốn giải quyết được tận gốc nạn lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CTV.

“Tôi yêu cầu Văn phòng Thành ủy photo, gửi lại cho toàn bộ các quận huyện để nắm, chỉ thị này đã phân công rõ trách nhiệm. Chúng ta không cần bàn nhiều”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng nếu cứ tập trung bàn giải pháp làm cầu đường, bãi đỗ xe ngầm như các quận, huyện tham luận vừa rồi thì hết khóa cũng không làm được.

“Có lần tôi về nhà thấy dán quảng cáo khoan cắt bê tông trên cổng nên gọi họ đến. Sau đó tôi gọi công an phường vào, từ đó ngõ sạch”, ông Chung dẫn chứng cho việc nếu làm quyết liệt sẽ giải quyết được tận gốc.

“Anh Đình (đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Phòng CSTT) hỏi cảnh sát đi làm có được thu bàn ghế không. Các anh xem, nếu cảnh sát cứ giằng giỏ hoa quả, thu biển quảng cáo, bàn ghế nhựa về công an phường nhưng có chế tài thanh lý đâu? Từ hồi làm giám đốc công an, tôi đã yêu cầu chấm dứt việc này”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Vì sao có quận làm tốt, vì sao có quận làm không tốt, vì chúng ta không quan tâm. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý tôi nhấn mạnh ý này. Người đứng đầu phường xã, trưởng công an quận, phường, chủ tịch… cần thực hiện đúng chức năng sẽ làm tốt".

Nói về cách làm, người đứng đầu chính quyền thủ đô nói Hà Nội sẽ không ra quân rầm rộ mà sẽ làm bền vững để người dân không tái lấn chiếm, để họ thấy có ý thức với thủ đô, không lấn chiếm vỉa hè, không vứt rác ra đường.

“Xin lỗi anh Khương (thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội - PV), chắc anh về chưa kịp điều tra, nhưng ngày tôi làm giám đốc, tôi thống kê hơn 180 quán bia trên vỉa hè thì có hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau. Chỉ cần quán triệt các ông công an thôi là trật tự hết”, Chủ tịch Hà Nội khẳng định.

Hà Nội đang quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Trong hình, du khách uống bia trên vỉa hè Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

"Các đồng chí phải là người quán triệt, về động viên người nhà không lấn chiếm nữa là xong. Nếu lần này không làm, tôi có trách nhiệm chỉ đích danh từng chỗ của bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường, kể cả người nhà lãnh đạo sở.

Các bãi đỗ xe chung quanh Bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) có những người nhà của ai ở đây, có phải quê Bắc Ninh không?Ai quê Bắc Ninh các đồng chí cứ tra ngược ra", ông Chung nói.

Quang Anh