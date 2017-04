Chủ tịch UBND TP Hà Nội hứa với dân sẽ thanh tra đất đai đúng tiến độ, đúng pháp luật; không truy cứu hình sự vụ việc bắt giữ người trái phép trong thời gian này.

Tại buổi gặp gỡ với đại diện 50 người dân Đồng Tâm sáng nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã ghi nhận, tiếp thu 8 nội dung được người dân kiến nghị bằng văn bản gửi lãnh đạo UBND TP; lắng nghe 9 ý kiến phát biểu của bà con với tổng hợp 21 vấn đề.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Hà Nội cho biết: Những ngày qua, được Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ xử lý vụ việc ở Đồng Tâm, dù hôm nay mới về gặp bà con nhưng những ngày trước đó, ông đã nhiều lần liên hệ với đại diện bà con Đồng Tâm qua điện thoại, có những cuộc điện thoại kéo dài 1-2 giờ đồng hồ, thậm chí cả nửa đêm, sáng sớm.

"Những tâm tư, nguyện vọng của người dân Đồng Tâm tôi đã nắm được. Việc tôi trực tiếp về gặp bà con để thể hiện một điều, đó là Đảng, Nhà nước và chính quyền luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chăm lo, bảo vệ đời sống nhân dân".

Các ý kiến của nhân dân tập trung ở các vấn đề chính: Đề nghị làm rõ nguồn gốc đất đai đang tranh chấp là đất quốc phòng hay đất nông nghiệp, cụ thể là khu vực đồng Sênh; việc bắt giữ người của Công an Hà Nội khi chưa có lệnh bắt là đúng hay sai; tình hình sức khỏe của cụ Lê Đình Kình; kiến nghị Hà Nội không xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với dân làng, dù việc bắt giữ người thi hành công vụ là trái pháp luật nhưng xuất phát từ nguyên nhân, bức xúc khác mà dẫn tới.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã lần lượt giải đáp 8 nội dung mà nhân dân kiến nghị trong đơn.

Cụ thể, về việc người dân xin không truy cứu hình sự đối với dân làng, ông Chung cho biết: "Bà con đã nhận ra những sai trái trong việc làm của mình, đó là một trong những yếu tố để giảm nhẹ. Trong quá trình các cán bộ chiến sỹ bị giữ tại làng, bà con đã chăm sóc tận tình, không đối xử ngược đãi, đánh đập, xúc phạm cán bộ, chúng tôi ghi nhận những điều đó. Đây cũng sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ những vi phạm của bà con".

"Các cụ có câu: Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Tôi cam đoan với bà con sẽ không truy cứ hình sư bà con trong thời gian này, sẽ đợi sức khỏe cụ Kình bình phục, trở về quê để người dân yên tâm" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Về nội dung thanh tra đất đai, ông Chung khẳng định: Việc thanh tra sẽ thực hiện theo đúng pháp luật, đúng tiến độ như quy định là 45 ngày. Sự việc đúng sai tới đâu sẽ xử lý nghiêm minh tới đó.

Trước kiến nghị của người dân về việc một cán bộ có tên trong danh sách đoàn thanh tra không khách quan, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói: Ngay trong ngày hôm nay, tôi sẽ thay bằng một cán bộ khác để bà con yên tâm, đảm bảo tính công bằng như đề xuất của bà con.

Về tình hình sức khỏe của cụ Lê Đình Kình, ông Chung cho biết: "Có sự việc cụ Kình bị thương tích, gãy xương. Tôi đã trực tiếp gặp Giám đốc BV Việt Đức và những chuyên gia đầu ngành về xương để đề nghị chăm lo chu đáo, làm những gì tốt nhất cho cụ. Hiện tại, sức khỏe cụ Kình đã hồi phục, cụ đang nằm ở phòng tiệt trùng của bệnh viên".

"Về tuổi tác, tôi chỉ là hàng con cháu của cụ. Ngoài công việc, chúng ta còn có cái tình với nhau. Tôi vẫn thường xuyên vào thăm sức khỏe của cụ Kình. Người nhà, con cháu của cụ Kình đang chăm sóc cụ, đợi cụ hồi phục sẽ được xuất viện về nhà".

Nội dung được nhiều người dân đặt câu hỏi, việc bắt giữ người có đúng pháp luật hay không, Chủ tịch Nguyễn Đức chung cho biết: Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ quá trình thực thi công vụ của cơ quan điều tra công an TP Hà Nội. Sự việc đúng sai sẽ có kết luận, công an thực thi công vụ gây thương tích cho người dân, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

"Không có vùng cấm nào cả. Công an sai cũng bị xử lý, và thực tế đã có nhiều công an vi phạm đã bị xử lý rồi nên bà con cứ yên tâm".

Ông Chung cũng khẳng định: Những lo ngại của bà con về việc bị xã hội đen đe dọa là hoàn toàn có cơ sở.

"Hôm nay có Thiếu tướng Bùi Sỹ Tiến và Giám đốc Công an TP Hà Nội ở đây, tôi đề nghị Bộ Công an và Công an TP xác minh những đối tượng này. Chúng tôi cam kết bảo vệ bà con, không để các đối tượng xấu đe dọa".

Ông Chung cũng cho biết, qua nắm bắt tình hình, xã Đồng Tâm và một số xã lân cận có 143 đối tượng nghiện hút ma túy, đối tượng xấu. Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân cần quan tâm nhắc nhở con cái, không để con em mình giao du với những phần tử này.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị bà con thả hết số người hiện đang còn bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành.

13h, Chủ tịch Hà Nội cùng người dân đi bộ xuống khu vực đang giữ 15 cán bộ chiến sỹ. Việc trao thả những người còn lại cũng được tiến hành ngay lúc 13h chiều.

Chủ tịch Hà Nội cũng trao cho nhân dân xã Đồng Tâm quyết định trích 1 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách thành phố năm 2017 để đầu tư xây dựng đường giao thông từ thôn Hoành đến thôn Đồng Mít.

Kiên Trung - Phạm Hải - Đoàn Bổng