Không nằm ngoài dự đoán của hãng thăm dò, ông Moon Jae In nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc và trở thành chủ nhân mới ở Nhà Xanh.

Những khảo sát về kết quả bỏ phiếu của người dân Hàn Quốc cho thấy ông Moon đã giành tỷ lệ ủng hộ vượt trội và bỏ xa 4 ứng viên còn lại.

Theo kết quả thăm dò ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Moon Jae In hiện dẫn đầu với 41,4% phiếu bầu, theo sau là ông Hong Joon Pyo với 23,3%. Ông Ahn Cheol Soo đang xếp ở vị trí thứ 3. Cuộc thăm dò do 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc tiến hành.

Theo Bloomberg, việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu lúc 20h30 (giờ địa phương) và kết quả chính thức sẽ được công bố vào đêm nay.

Trước đó, các thăm dò đều cho thấy ông Moon có nhiều cơ hội trở thành tổng thống Hàn Quốc nhất khi luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò, khoảng 35 - 40%, và bỏ xa những đối thủ còn lại.

Ông Moon Jae In và vợ. Ảnh: AFP.

Ông Moon được xem là chính khách có quan điểm tự do và tiến bộ, chủ trương đối thoại với Triều Tiên. Hồi năm 2012, ông Moon cũng ra tranh cử tổng thống nhưng thua cuộc trước bà Park Geun Hye.

Moon Jae In sinh ngày 24/1/1953, là một luật sư Hàn Quốc. Ông là ứng viên của đảng Dân chủ và rất thân cận với cố Tổng thống Roh Moo Hyun.

Một lợi thế lớn giúp ông Moon chiến thắng chính là vì rất nhiều cử tri do giận dữ với bà Park nên ghét lây cả ứng viên từ đảng của bà này. “Họ muốn trừng phạt đảng Saenuri vì những sai lầm dưới thời Park Geun Hye. Do đó, ứng viên Moon Jae In được xem là người trong sạch hơn”, giáo sư John Delury (Đại học Yonsei) nói với CNN.

Minh Anh