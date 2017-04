Nguồn tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết sức khỏe ông Lê Đình Kình (82 tuổi, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đang tiến triển tốt và có thể được ra viện trong một vài ngày tới.

Tại buổi đối thoại với dân thôn Hoành sáng 22-4, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định ông Lê Đình Kình hiện đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức với điều kiện tốt nhất và sức khỏe hiện đang rất tốt

Nguồn tin của Báo Người Lao Động từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sáng 26-4 cho biết sức khỏe của ông Lê Đình Kình (82 tuổi, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), người bị bắt giữ ngày 15-4 vừa qua, hiện đang bình phục tốt và sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Nguồn tin từ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, cũng cho biết sức khỏe của ông Lê Đình Kình đang hồi phục tốt. Ông được nhiều người thân chăm sóc tại bệnh viện.

Trước đó, tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào sáng 22-4, nhiều người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, đã nêu câu hỏi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tình hình sức khỏe của ông Lê Đình Kình, người bị bắt hôm 15-4, sau đó phải nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức để điều trị, hiện nay như thế nào.

Trả lời những băn khoăn của người dân thôn Hoành về tình trạng sức khỏe của cụ Lê Đình Kình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết từ ngày 15-4, ông đã tiếp xúc với cụ Kình, những người con của cụ và nhận được sự hợp tác. Có những hôm trao đổi đến 2-3 giờ sáng.

“Cụ Kình hiện đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức với điều kiện tốt nhất, và sức khỏe hiện đang rất tốt. Nguyên nhân của các sự việc này rồi đây sẽ được làm rõ dần"- ông Chung khẳng định.

Liên quan đến vụ việc tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đang thi hành công vụ. Công dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) đã giữ 38 người tại nhà văn hóa thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội. Tính đến 18-4, 15 chiến sĩ CSCĐ đã được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu.

Ngày 20-4, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình (82 tuổi, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Ngày 21-4, người dân ở Đồng Tâm đã tiến hành bàn giao thêm Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho đại diện chính quyền xã và người thân.

Sáng 22-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nguyễn Đức Chung có buổi đối thoại kéo dài 2 giờ đồng hồ với nhân dân xã Đồng Tâm tại UBND xã này. Cuộc đối thoại đã có kết quả tốt và nhận được sự đồng thuận của cả hai bên.

Vào đầu giờ chiều 22-4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã có bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong sự việc hôm 15-4. Và tiếp đó 19 cán bộ huyện và cán bộ, chiến sĩ công an đang bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành đã được bàn giao và trở về nhà.

