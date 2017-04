Hơn 11 năm ngồi tù oan, phải chịu bao điều tai tiếng, đớn đau nhưng ông Long và gia đình không được nhận lời xin lỗi trân trọng, trang nghiêm nên đổ bệnh vì sốc nặng.

Khoảng 13h30 ngày 25/4 ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ở Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) – người bị ngồi tù oan hơn 11 năm cùng vợ, con và người thân vui vẻ ra nhà văn hóa của ủy ban xã để nhận lời công khai xin lỗi từ phía cơ quan chức năng.

Vừa tới nơi, ông Long và gia đình sốc nặng khi đập vào mắt mình là khoảng chục người thân của bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại hơn chục năm trước đang gây náo loạn. Họ la hét, chửi bới, kiên quyết không để buổi lễ diễn ra vì vẫn cho rằng ông Long là hung thủ thực sự của vụ án. Trước tình thế trên, lực lượng an ninh phải can thiệp, đưa người được công khai xin lỗi và gia đình rời khỏi hội trường nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Long đổ bệnh vì sốc nặng sau buổi công khai xin lỗi. Ảnh: Phạm Đức.

Khoảng 14h15, ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội lên bục đọc lời công khai xin lỗi đối với ông Long dù người được xin lỗi không có mặt, phía dưới là cảnh náo loạn. Đôi lúc ông Tuân phải ngừng lời, bị giật mình vì dép của người nhà bé gái bị sát hại rơi trúng người mình.

Trong khi buổi công khai xin lỗi vẫn tiếp diễn tại ủy ban thì ở nhà, ông Long đổ bệnh vì huyết áp đột ngột tăng cao. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn, người đàn ông 4 lần bị tuyên án tử hình bảo rất hiểu và thông cảm với gia đình cháu bé. Bởi bản thân ông cũng luôn mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ thực sự của vụ án, trả lại công bằng cho người đã khuất.

Người thân động viên ông Long. Ảnh: Vân Thanh.

“Nhưng nỗi đau mà gia đình tôi phải chịu đựng hơn 11 năm qua cũng rất lớn”, ông Long thều thào nói, đồng thời xua tay, ra hiệu xin lỗi vì không thể chia sẻ thêm điều gì nữa vì đầu đau nhức, tai ù đặc do di chứng bị đánh đập, ép phải nhận tội.

Nhìn chồng trong cảnh ấy, khóe mắt bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) lại rớm lệ. Giọng buồn bã, bà Mai cho biết gia đình rất buồn vì buổi lễ không diễn ra như mong đợi. Bà không hiểu vì sao gia đình cháu bé lại làm thế.

Về câu hỏi gia đình có chấp nhận buổi công khai xin lỗi chiều nay không, vợ người tù oan hơn 11 năm bảo đợi quyết định của tòa án và sẽ hỏi thêm luật sư hỗ trợ pháp lý của gia đình về vấn đề này.

Vân Thanh - Đức Phạm